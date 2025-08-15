"Стадото" на Милко Лазаров е българската номинация за "Оскар" за Международен пълнометражен филм

Експертна комисия в 5-членен състав избра "Стадото"/"Tarika", трети игрален филм на режисьора Милко Лазаров, за българската номинация за "Оскар" в категорията Международен пълнометражен филм за наградите на Американската филмова академия. Комисията тази година заседава в състав: Председател: Мира Сталева (Изпълнителен директор на София Филм Фест, директор на София Мийтингс, член на борда на Европейската филмова академия), Членове: Стефан Командарев (режисьор, продуцент и сценарист), Жаклин Вагенщайн (продуцент, създател и директор на фестивала CineLibri), Мартичка Божилова (продуцент, създател и организатор на Sofia DocuMENTAL), Савина Петкова (кинокритик, член на FIPRESCI).

"Стадото" имаше своята световна премиера в официалната селекция на 68-ото издание на един от най-големите фестивали в света – BFI, Лондон. След много световни и локални селекции стана големият победител на филмовия фестивал в Калкута, Индия с две награди – за Най-добър филм и наградата на FIPRESCI.

За филма "Стадото"

Във филма вечният конфликт между доброто и злото е разказан през историята на Тарика, момиче с особени способности, което живее в погранична местност, където хора от различни етноси привидно живеят в разбирателство. Докато един ден мистериозно започват да измират домашните им животни, а суеверните селяни обвиняват за бедите си Тарика и решават да я убият.

В ролите са Весела Вълчева, Захари Бахаров, Иван Савов, Иван Бърнев, Валерия Върбанова, Христос Стергиоглу и други.

Сценаристи: Екатерина Чурилова, Симеон Венциславов, Милко Лазаров, оператор: Калоян Божилов, сценограф: Ивайло Петров, костюмограф: Кирил Наумов, композитор: Пенка Кунева

Филмът е продуциран от Веселка Кирякова, РЕД КАРПЕТ, в ко-продукция със ZDF/ARTE, 42film – Германия и AMOUR FOU – Люксембург. Финансиран от ИА Национален филмов център, Eurimages, Mitteldeutsche Medienförderung, Film Fund Luxembourg, Creative Europe Media.

Световен разпространител: Films Boutique, Разпространител за България: Purple Rain