Персонаж без лице: Скарлет Йохансон посочи най-трудната роля в кариерата си

Дори най-големите холивудски звезди са се сблъсквали с роли, които се оказват сериозно предизвикателство, поставяйки на изпитание техните способности. Скарлет Йохансон същи определи една роля като най-трудната в кариерата си и то става дума за изпълнение, в което актрисата дори на показва лицето си. Може да си мислите, че липсата на сложен грим или физическо участие би улеснила нещата, но именно зависимостта само от гласа ѝ се оказва най-голямото предизвикателство, с което някога се е сблъсквала.

Йохансон започва кариерата си като дете и е участвала във филми с всякакви жанрове. Макар през годините да е имала няколко роли за анимационни филми за деца, не някоя детска гласова роля тя определя като най-предизвикателна. Става дума за персонажа ѝ в "Тя".

Още: Джейсън Стейтъм в ролята на живота си: Играе себе си в екшън-комедия

Ролята е в известен смисъл "кръгова", защото Йохансон беше главната актриса в "Изгубени в превода" на София Копола десет години по-рано, в който се разглеждаше разпадът на отношенията. "Тя" обаче е интерпретация на Спайк Джоунс за подобен разрив. Първоначално ролята на виртуалния асистент Сами, в който се влюбва персонажът на Хоакин Финикс, е поверена на Саманта Мортън.

Спешна смяна заради гласа на Йохансон

Мортън изрича всички реплики на героинята и е на снимачната площадка през целия процес – според нея, тя е била важна част от филма. Но по време на постпродукцията Джоунс променя решението си. Той не е убеден, че гласът на Мортън пасва на героинята, и така я заменя с Йохансон, въпреки всичката ѝ предварителна работа. Така Йохансон трябва да се превъплъти в роля, която вече е била изиграна, но този път да ѝ добави нещо повече - може би нещо по-секси и игриво. В шоуто "You Quiz On the Block" тя споделя: "Това беше един от най-трудните филми, които сме снимали, защото беше сложно. Снимките също се оказаха предизвикателство заради нетрадиционния начин на работа".

Да се разчита само на гласа ѝ също е трудно. "Интересното е, че като актьор имаш гласа си, разбира се, и тялото си. Това са двата инструмента, с които можеш да играеш. Когато премахнеш единия от тях – в този случай физическото присъствие – това е интересно предизвикателство."

Още: Скарлет Йохансон е на крачка от втората част на филма "Батман"

"Тя" се превърна в хит, а Йохансон беше завладяваща като Сами, придавайки човешки измерения на изкуствения глас – концепция, която можеше да се провали, но в нейните ръце "Тя" се превърна в един от най-обичаните и трогателни филми, пише БГНЕС, цитирайки "Far Out Magazine".