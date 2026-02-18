Филмови звезди скочиха на Берлинале заради мълчание по темата Газа

Над 80 представители на филмовата индустрия, сред които носителите на "Оскар" Хавиер Бардем и Тилда Суинтън, публикуваха изявление, в което остро критикуват Берлинския филмов фестивал заради "мълчанието" му по въпроса за Газа. Подписалите откритото писмо, изпратено до АФП, заявяват, че са "потресени" от "институционалното мълчание" на фестивала и "разочаровани" от "участието му в цензурирането на артисти, които се противопоставят на продължаващия геноцид на Израел срещу палестинците в Газа".

Още: Полемика на "Берлинале" заради политическите позиции в киното

Позицията им идва след като председателят на журито на Берлинале, германският режисьор Вим Вендерс, отговори миналата седмица на въпрос за Газа с думите: "Ние всъщност не можем да навлизаме в полето на политиката". Сред известните режисьори, подписали писмото, са британецът Майк Лий и американецът Адам Маккей. Сред подписалите има множество творци, които са представяли свои произведения на Берлинския фестивал. Самата Суинтън миналата година беше удостоена с престижната почетна награда "Златна мечка".

Снимка: Getty Images

Категорично несъгласие

В писмото се казва, че авторите му "категорично не са съгласни" с думите на Вендерс, като подчертават, че киното и политиката не могат да бъдат разделени. "Както фестивалът в миналото е правил ясни изявления относно зверства, извършени срещу хора в Иран и Украйна, ние призоваваме Берлинале да изпълни моралния си дълг и ясно да заяви своята опозиция срещу геноцида на Израел", се добавя в писмото.

Don't ask about Palestine at the Berlinale!



Here's my question to the jury about selective solidarity of the film festival with the people of Iran and Ukraine vs. Palestinians. Wim Wenders (jury president) actually said: "We have to stay out of politics" #Berlinale2026 pic.twitter.com/09SZOzk3Nf — Tilo Jung (@TiloJung) February 12, 2026

Подписалите критикуват не само позицията на фестивала да не се ангажира с въпроса за действията на Израел в Газа, но и "ключовата роля на германската държава за неговото подпомагане".

Още: Полемика на "Берлинале" заради политическите позиции в киното

Атаката на "Хамас" срещу Израел през октомври 2023 г., при която загинаха 1221 души, даде начало на опустошителната двугодишна война, оставила по-голямата част от Газа в руини и отнела живота на над 70 000 души според здравните власти в управляваната от "Хамас" територия. През август Германия наложи частично оръжейно ембарго върху Израел, което беше отменено през ноември след обявяването на примирие за Газа, оказало се крехко, припомня БГНЕС.