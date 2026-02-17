Спорт:

Шест от филмите в Международния конкурс на 30-ия София Филм Фест

Международният конкурс за първи и втори филми на София Филм Фест се провежда за 24-та година, а неговото жури ще има ангажимента да връчи Голямата награда "София – Град на киното", осигурена от Столичната община. Към двата селектираните филма, които вече бяха обявени – "Лъст" ("Lust") на Ралица Петрова и "Жени извън употреба" ("Women Out of Order") на Александър Косев, организаторите представят още шест творби от конкурса.

"Нина Роза" ("Nina Roza") е дело на канадската режисьорка Женвиев Дулуд Дьо Сел и е реализиран със сериозно българско участие. Българският актьор и режисьор Галин Стоев влиза в ролята на главния герой Михаил – емигрант в Канада, принуден да се завърне в България след 30-годишно отсъствие. Само ако лично види работата на едно талантливо момиче в родината, той би могъл да определи дали тя е гениална или мами околните. Принуден да се изправи пред миналото, което трябва да бъде забравено, той ще осъзнае до каква степен се е отдалечил от собствената си дъщеря, споделила с него емигранската съдба.

Кадър от филма "Нина Роза", източник: София Филм Фест

Филмът е копродукция между Канада, Италия, България и Белгия. В ролята на дъщерята Роуз влиза Мишел Цончев, като героинята Нина се изявяват близначките София и Екатерина Станини, а в останалите роли ще видим Светлана Янчева, Елена Атанасова, Димитър Николов, Анастасия Колева и др. Световната премиера на "Нина Роза" е в конкурсната програма на Берлинале.

Темата за жените, които се опитват да открият своя път в живота, независимо къде са родени и каква е предопределената им съдба, продължава да е централна за филмовите разкази на боливийския сценарист и режисьор Алваро Олмос Торико. Неговият втори пълнометражен филм "Дъщерята на кондора" ("The Condor Daughter") разказва за отдалечена общност, високо в боливийските Анди – младата Клара учи песните и свещените традиции на акушерството от осиновителката си Ана, която помага на бременните жени в околните села. Клара е интелигентно и любопитно момиче и съвсем естествено е привлечено от външните влияния, които проникват в общността ѝ – тя поема риска да замине и да се опита да стане певица в близкия град.

Кадър от филма "Дъщерята на кондора", източник: София Филм Фест

Както споделя режисьорът, неговият филм съпоставя традиците на народа кечуа с модерността – чрез една история от Южна Америка той пресъздава неизбежната промяна, която е част от съвремието ни.

Пълнометражният дебют на гръцката режисьорка и сценаристка Америса Баста "Живот в един удар" ("Life in a Beat") проследява вечния стремеж за щастие – част от пътя на израстването. Монотонното ежедневие на младата Лена, съчетано с непрестанни семейни конфликти, изведнъж се преобръща, когато тя губи работата си и открива, че е бременна. Дали ще ѝ се предостави възможност да извоюва своята самостоятелност – шансът за постигане на хармония зависи от избора, който тя ще направи.

Кадър от филма "Живот в един удар", източник: София Филм Фест

Съсценарист на Баста е Димитрис Накос, който е и един от продуцентите на филма, копродукция между Гърция, Кипър, България (Иван Тонев, Арс Диджитъл), Северна Македония, Черна гора и Франция.

Кадър от филма "Сигурно място", източник: София Филм Фест

Румънската писателка, журналистка и режисьорка Чечилия Стефанеску дебютира в игралното кино с филма "Сигурно място" ("A Safe Place"), който се фокусира върху промените в живота на две близки приятелки, които се презареждат с енергия на българското черноморие. Едната от тях е Лучия, която има чудесно семейство, но след внезапната поява на мъж от миналото ѝ, интригите се заплитат, а чувствата започват да бушуват.

Кадър от филма "Процесът на Хайн", източник: София Филм Фест

Първият пълнометражен филм на германския сценарист и режисьор Кай Щенике "Процесът на Хайн" ("Trial of Hein") разказва за един завърнал се в родното си място член на малка общност, който е посрещнат с недоверие и скептицизъм. Съмненията към "пришълеца" Хайн се усилват до такава степен, че селската общност свиква съд, на който да преценят дали на изолирания им остров в Северно море не се опитва да се вмъкне самозванец. Филмът изследва начинът, по който се променят отношенията между хората под влиянието на натиска от общите представи – за добро и зло, истина и лъжа.

Кадър от филма "Кино "Джазира", източник: София Филм Фест

Както и в дебюта си "Прах", проследил опасния път на една жена, която иска да погребе майка си в Афганистан, втората пълнометражна творба на турската режисьорка Гьозде Курал се фокусира отново върху женската съдба. Семейството на нейната героиня Лейла е заличено от талибаните, а тя предприема най-опасната стъпка – променя самоличността си, за да намери отвлечения си син, но дори и най-малкото колебание по този път води до смърт. "Кино "Джазира" ("Cinema Jazireh") е копродукция между Турция, Иран, България и Румъния, като български копродуцент е Светла Цоцоркова.

Яна Баярова
София Филм Фест фестивали филми
