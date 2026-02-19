Любопитно:

EXE WINTER FESTIVAL BANSKO: Електронна музика от световна класа на ски пистите в Банско

19 февруари 2026, 11:04 часа 183 прочитания 0 коментара
EXE WINTER FESTIVAL BANSKO: Електронна музика от световна класа на ски пистите в Банско

През март Банско ще се превърне в сцена за едно напълно ново преживяване за българската електронна сцена. EXE WINTER FESTIVAL BANSKO ще съчетае ски, планина и електронна музика в първия по рода си зимен фестивал на открито, разположен директно на Бъндеришка поляна.

В рамките на два дни - 14 и 15 март, Бъндеришка поляна ще бъде домакин на две бутикови дневни партита на открито (12:00-19:00 ч.), последвани от две афтърпартита на закрито, започващи в 19:00 ч. Форматът е създаден за хората, които искат да съчетаят активния зимен спорт с музика и атмосфера, неприсъща за традиционен зимен курорт - сваляш ските или борда и ставаш част от партито.

Фестивалът ще събере международен и български лайнъп на световни хаус и мелодик артисти, воден от HUGEL и Miss Monique. HUGEL е френски DJ и продуцент с милиарди стриймове и глобални хитове като "Adore You" и "It Feels So Good", който носи енергичен и модерен звук. Miss Monique е едно от най-разпознаваемите имена на съвременната прогресив и мелодична електронна сцена, известна със своите емоционални сетове и отличително звучене. Към тях се присъединяват още Yotto, Juany Bravo, Pavel Petrov, Dimo, Bagerziev и Jaffar.

Освен билети за самото събитие, организаторите от EXE и BANSKO Ski предлагат вариант за достъп до Бъндеришка поляна с кабинковия лифт, както и специален пакет с включена в него лифт карта, за желаещите да карат ски или борд. За удобството на посетителите, в зоната на Бъндеришка поляна ще бъде обособено място за съхранение на лично ски оборудване, както и зона за храна и напитки и пълна фестивална инфраструктура, осигуряваща комфорт през целия ден.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Билети ще откриете онлайн на https://www.kupibileti.bg/bg/category/164.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Банско електронна музика фестивали EXE EXE WINTER FESTIVAL
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес