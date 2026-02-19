Лайфстайл:

"Вие сте разумен човек": Желязков предаде властта на Гюров (СНИМКИ и ВИДЕО)

19 февруари 2026, 11:06 часа 414 прочитания 1 коментар
"Вие сте разумен човек": Желязков предаде властта на Гюров (СНИМКИ и ВИДЕО)

"Настоящият момент не е просто изпълнен с тържествена церемониалност, не е и предаване на политическо наследство. Настоящият момент се предава и се поема отговорност за изпълнение на задачите така, както ги формулирахте, отговорност за задачите, които бяха споменати от държавния глава. Вие сте разумен човек и съм уверен, че ще откроите доброто, което е направено, както и ще поправите грешките, които установите".

С тези думи бившият премиер Росен Желязков предаде властта на новия служебен министър-председател Андрей Гюров, който прие символично щафетата на тържествена церемония в гранитната зала на Министерския съвет. По думите на Желязков "в живота на управленеца има две важни дати - тази с поемането на кормилото с обещанията, очакванията и малка доза илюции и датата на пускане на кормилото с равносметка и много научени истини". Според него "историята вероятно не помни хората с гръмки постове, но помни тези, които са вземали тежките решения в правилните моменти".

"Предаването на щафетата е много важна, за да има приемственост в упражняването на изпълнителната власт и управлението на страната. Тази приемственост е факелът с онзи огън, който може да послужи да гори миналото, но може да послужи да освети пътя напред", каза още бившият премиер.

От своя страна Гюров благодари за доверието: "Наистина повратен момент. Нека си спомним защо сме тук - нашето общество има демократичен инстинкт, който води към съхранение. Демокрацията понякога е шумна, тя е и болезнена, но показва, че гражданите могат да сменят властта по начин, по който да не се разруши държавата. Смело мога да кажа, че нашето служебно правителство няма да работи с реваншизъм, а по правила. Ние няма да съдим, а ще постигаме цели. Ще търсим национално единство - не на мнения, а на правила. За да го постигнем, ни трябват честни избори", заяви Гюров.

Новият премиер отново напомни: "Хората излязоха на улиците, заради предложения бюджет - те искат честна конкуренция за бизнеса, сигурност за своите деца и предвидимост. Захващаме се веднага с тези задачи", каза Гюров.

Час по-рано пред депутатите и президента в пленарна зала премиерът Гюров даде първите си политически заявки: "Поемаме управлението на страната до излъчване на редовен кабинет - без истерия, с разум и здраво стъпили в реалността. Не обещаваме чудеса, реформи за два месеца и исторически завои, но имаме волята да управляваме почтено и отговорно в интерес на българската държава". В словото си Гюров даде ясен отговор на протестите, отчете доверието в европейските ни партньори и обеща пълни усилия за честен вот. Той подаде и ръка към парламента: "Нашето правителство няма парламентарна група, но разчитаме да подходите държавнически и да приемете законодателните ни идеи, които са нужни".

По-рано в четвъртък президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров. С друг указ държавният глава насрочва предсрочните парламентарни избори за 19 април 2026 г. Номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на вота за народни представители Йотова определя с трети указ. След полагането на клетва в Народното събрание ще се проведе и официална церемония по предаване и приемане на властта в гранитната зала на Министерския съвет.

Ивайло Илиев
