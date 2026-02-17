Войната в Украйна:

Българската комедия "Брънч за начинаещи" триумфира с над 10 000 зрители в първия си уикенд

17 февруари 2026, 11:03 часа 302 прочитания 0 коментара
Още в премиерната галавечер "Брънч за начинаещи" режисьорката и актриса Яна Титова ("Диада", "Доза щастие") доказа, че няма намерение да стъпва на пръсти около зрителите. Червеният килим беше само фон, а истинската сцена се оказа залата, в която смехът бе естественото озвучаване на лентата с участието на някои от най-популярните и обичани български актьори.

Само няколко дни след това филмът направи това, което малко родни заглавия постигат още в първия си уикенд – над 10 000 зрители и №1 български филм в боксофиса. Комедията се нарежда втора по посещаемост след световния феномен "Брулени хълмове", превръщайки се в едно от най-силните родни филмови заглавия през последните години. А на 14 февруари част от актьорите изненадаха публиката след прожекциите в кино салоните – деликатен комплимент, който направи срещата между филма и зрителите още по-топла и запомняща се.

Междувременно социалните мрежи се изпълниха с реакции на популярни лица от културните среди, които определиха филма като "свеж", "динамичен" и "изненадващо честен".

Създаден от NO BLINK | Pictures и продуцентите Александър Алексиев и Николай Стоичков и NOVA като ко-продуцент, "Брънч за начинаещи" среща зрителите с двама души, Крум и Жана, които се опитват да изглеждат подредени и успешни, докато организират уж безобиден брънч за важен гост. Срещата обаче бързо излиза извън контрол, а внимателно поддържаната фасада започва да се пропуква с появата на неочаквани гости, неудобни въпроси и недоизказани истини, които излизат наяве.

Яна Титова събира актьорски състав, който рядко се вижда на българския екран – Александра Сърчаджиева, Орлин Павлов, Валентина Каролева, Стилиян Стоянов, Жаклин Дочева, Ая Алексиев, Алина Данчева, Стоян Дойчев, Стефан Вълдобрев, Павел Колев, Ицака и Филип Буков.

Важна част от енергията на филма носи и музиката, създадена от Владимир Ампов – Графа, който прави своя дебют като композитор на пълнометражно кино. Саундтракът придава съвременен пулс на историята и допринася за усещането за цялостен, завършен филмов свят.

Комедия за стремежа ни към контрол в свят, който рядко следва сценарий, "Брънч за начинаещи" тепърва започва своя път, който ще го превърне в безапелационния победител в българския комедиен жанр. Не пропускайте прожекциите в кината в цялата страна.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
