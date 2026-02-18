Правителството на Гюров:

18 февруари 2026, 14:38 часа 244 прочитания 0 коментара
12 филма влизат в конкурса за късометражен филм на 30-ия София Филм Фест

За 24-та поредна година международният филмов фестивал София Филм Фест организира конкурс за български късометражен филм. Той е ценна традиция и подкрепя млади автори, реализирали своите проекти за кратки киноразкази. За седма поредна година наградата ще се връчи от Доли медия студио, а филмът-победител ще бъде избран от международното жури на фестивала.

Ето какво споделиха членовете на селекционната комисия – режисьорите Тонислав Христов, Атанас Христосков и Елена Тончева - миналогодишният носител на Наградата за най-добър късометражен филм: "От кандидатствалите 65 филма селектирахме 12, които се отличават с оригинален авторски почерк и ясна художествена визия. Имаше голямо разнообразие от жанрове и стилове, както и дързост за експерименти. Изборът ни беше воден от качеството на разказа и професионалното изпълнение. Вярваме, че създадохме вълнуваща селекция за зрителите – целта ни е фестивалната програма да представи силно и смислено разнообразие в късометражното кино." 

Ето 12-те заглавия, които ще бъдат представени на 30-ия София Филм Фест (подредени тук в азбучен ред според заглавията им): 

1. "Балконада" / "Balkonada", 2025, режисьор Ива Токмакчиева, 8 мин.

2. "Бразилия" / "Brazil", 2025, режисьор Григор Лефтеров, 15 мин.

3. "В открито море" / "Found at Sea", България-Белгия, 2025, режисьор Димана Марковска, 20 мин.

4. "Гарванера" / "Ravanera", 2025, режисьор Теодор Ралев, 10 мин.

5. "Глина" / "Clay", 2026, режисьор Кристиян Георгиев, 24 мин.

6. "Денят, в който тя ще се роди" / "The Day She Will Be Born", 2025, режисьор Емил Спахийски, 16 мин.

7. "Ева" / "Eva", 2025, режисьор Мартин Геновски, 14 мин.

8. "Полет" / "Soar", 2025, режисьор Валя Пелова, 18 мин.

9. "Сините ангели" / "The Blue Angels", 2025, режисьор Добромир Байчев, 28 мин.

10. "Страхотен ден" / "A Great Day", 2025, режисьор Георги Йовчев, 11 мин.

11. "Черно куче" / "Black Dog", 2026, режисьор Алекс Красимиров, 22 мин.

12. "Impromptu", България-Румъния, 2026, режисьор Майа Виткова – Косев, 20 мин.

Наградата е на стойност 9500 евро (1500 евро парична премия и 8000 евро в постпродукционни услуги), които се получават от режисьора на филма-победител.

През годините в конкурса са участвали много от водещите имена в съвременното българско кино, сред които Драгомир Шолев, Андрей Паунов, Борис Десподов, Светла Цоцоркова, Петър Вълчанов, Павел Веснаков. Мисия от самото начало на СФФ е подкрепата на българското кино във всичките му творчески проявления.

