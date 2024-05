Приеха Мария Бакалова и Бойко Кръстанов в Европейската филмова академия

Веднъж всяка година Европейската филмова академия (ЕФА) приема нови членове, като тази година броят им е рекорден, се посочва в прессъобщение на сайта на академията. Така се усилва гласът на европейското кино по света, отбелязват от ЕФА.

The European Film Academy is proud to welcome 709 renowned film professionals as new members on today’s Europe Day! In total, members from 44 countries joined the European Film Academy. 📷 📷

