Първо гостуване на София Филм Фест в Якоруда

Екипът на София Филм Фест и Община Якоруда отправят покана към жителите и гостите на града за участие в трите филмови вечери на ОТКРИТО на първото издание "СФФ в Якоруда". Организаторите са подготвили чудесни филми, които ще прожектират на централния площад от 11 до 13 юли 2024. При при лошо време прожекциите ще бъдат в залата на Народно читалище "Светлина - 1907", съобщават организаторите.

"СФФ в Якоруда" е част от проекта на Арт Фест "СФФ на път 2024" в изпълнение на мисията за възпитаване на вкус към стойностно кино със специално подбрани филми, реализиран съвместно с Община Якоруда и с подкрепата на ИА "Национален филмов център" и паневропейската верига киносалони Europa Cinemas. Входът на всички прожекции е СВОБОДЕН.

Кои ще са филмите?

Кадър от "Защото обичам лошото време", източник: София Филм Фест

"София Филм Фест в Якоруда" на 11 юли (четвъртък) в 21:00 часа с българския филм, спечелил овациите и адмирациите на публиката на 28-ия София Филм Фест през март – "Защото обичам лошото време", пълнометражен дебют на сценариста и режисьор Яна Лекарска. Неда Спасова и Владимир Михайлов са в ролите на главните герои в тази история – двамата се срещат отново след 20 години в един дъждовен пролетен ден в крайморското градче, където са прекар­вали лятото като деца, и заедно преоткриват миналото, което може би ще про­мени бъдещето им.

Специален гост на публиката в Якоруда ще бъде Яна Лекарска, за да представи лично филма.

Кадър от "Как се научих да летя", източник: София Филм Фест

Вторият фестивален ден е 12 юли (петък) с прожекция на "Как се научих да летя" на сръбския режисьор Радивое Андрич, добре познат на българските зрители с хитовете "Светкавици" и "Когато порасна, ще стана Кенгуру". Филмът е съвместна продукция между Sense Production (Сърбия), Kinorama (Хърватия), Арт Фест (България) и Silverart (Словакия).

Една привидно скучна ваканция с две възрастни дами на идиличен средиземноморски остров се превръща в безценно преживяване за 12-годишната София – тя намира нови приятели, получава първата си целувка, среща се отново с отдавна разделеното си семейство и преживява незабравими приключения…

Във филма има сериозно българско участие – в актьорския екип е Стефан Щерев, звукорежисьор е Момчил Божков, художник-гримьори са Петя Симеонова и Атанас Темнилов. Голяма част от звуковата постпродукция е реализирана в Доли медия студио. Арт Фест (Мира Сталева и Стефан Китанов) е копродуцент на проекта, в партньорство с Доли медия студио (Добромир Чочов), с финансовата подкрепа на ИА "Национален филмов център" България, националните филмови институции на държавите-копродуценти, Програма Творческа Европа МЕДИА, Югоизточно-европейска филмова мрежа и паневропейския фонд Евроимаж.

Кадър от "Рейнско злато", източник: София Филм Фест

На 13 юли (събота) в 21:00 часа ще се прожектира "Рейнско злато" на световноизвестния режисьор Фатих Акин. Съдбата на Хатар, един от най-прочутите рапъри в целия немскоговорящ свят, издал шест студийни албума, продадени в многохиляден тираж, е в основата на филмовата история, по мотиви на автобиографичния роман на рапъра "Всичко или нищо: Светът ни принадлежи" ("All or nothing: We say the world belongs to you"). Емигрантският живот в Германия предлага много възможности, но и препятствия – Живар Хаджаби се издига от дребен престъпник до сериозен дилър на наркотици. След изчезването на една пратка, прочутият обир на злато е организиран с цел изчистване дълговете към картела…