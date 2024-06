Виго Мортенсен ще получи почетна награда на фестивала в Карлови Вари

Американско-датският актьор и режисьор, който е на 65 години, ще получи наградата по време на церемонията по откриването на 28 юни, обяви президентът на фестивала - актьорът Иржи Бартошка. Виго Мортенсен ще представи филма "До края на света" на фестивала. Мортенсен е режисьор и играе една от главните роли в продукцията.

This year’s 58th Karlovy Vary International Film Festival will host actor-director Viggo Mortensen.

At the #KVIFF58’s opening ceremony, Mortensen will receive the Festival President’s Award and also present his film The Dead Don’t Hurt, which he wrote and directed. pic.twitter.com/Buzlz2hJZd