Войната в Украйна:

Британската икономика изненада всички през второто тримесечие

14 август 2025, 12:02 часа 254 прочитания 0 коментара
Британската икономика изненада всички през второто тримесечие

Британската икономика изненадващо нарасна с повече от очакваното - с 0,3 на сто през второто тримесечие след ръст от 0,7 на сто през първите три месеца на годината. Това показват най-новите данни на Националната статистическа служба (ONS) на Великобритания, предаде Ройтерс. Анкетирани от агенцията, както и от Bank of England икономисти прогнозираха ръст от 0,1 на сто на брутния вътрешен продукт (БВП) за периода април-юни.

Нарастване през юни

БВП на страната е нараснал с 0,4 на сто през юни, отнесено към май, когато се сви с 0,1 на сто на месечна база. Това се дължи на изненадващо силния растеж в секторите на услугите, промишленото производство и строителството.

Още: Британската икономика се сви за втори пореден месец

Обемът на производството през второто тримесечие като цяло се е увеличил с 1,2 на сто спрямо същия период на миналата година, надминавайки средната прогноза на икономисти за 1 на сто.

След публикуването на данните британската лира поскъпна леко спрямо долара.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Британският икономически растеж през първото тримесечие на годината е бил най-бързият сред държавите от Групата на седемте големи развити икономики (Г7), но очакванията за втората половина на 2025 г. са по-слаби, подчерта финансовият министър Рейчъл Рийвс.

Още: Bank of England взе решение за лихвите, различно от другите големи банки

Великобритания е изправена пред трудности заради продължаващата несигурност в световната търговия вследствие на увеличените мита за внос в САЩ, както и забавянето на наемането на работна сила в страната - отчасти отразяващо по-високите данъци върху заетостта и голямото увеличение на минималната работна заплата.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
БВП Великобритания британска икономика растеж на БВП британска лира
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес