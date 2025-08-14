Британската икономика изненада всички през второто тримесечие

Британската икономика изненадващо нарасна с повече от очакваното - с 0,3 на сто през второто тримесечие след ръст от 0,7 на сто през първите три месеца на годината. Това показват най-новите данни на Националната статистическа служба (ONS) на Великобритания, предаде Ройтерс. Анкетирани от агенцията, както и от Bank of England икономисти прогнозираха ръст от 0,1 на сто на брутния вътрешен продукт (БВП) за периода април-юни.

Нарастване през юни

БВП на страната е нараснал с 0,4 на сто през юни, отнесено към май, когато се сви с 0,1 на сто на месечна база. Това се дължи на изненадващо силния растеж в секторите на услугите, промишленото производство и строителството.

Обемът на производството през второто тримесечие като цяло се е увеличил с 1,2 на сто спрямо същия период на миналата година, надминавайки средната прогноза на икономисти за 1 на сто.

След публикуването на данните британската лира поскъпна леко спрямо долара.

Британският икономически растеж през първото тримесечие на годината е бил най-бързият сред държавите от Групата на седемте големи развити икономики (Г7), но очакванията за втората половина на 2025 г. са по-слаби, подчерта финансовият министър Рейчъл Рийвс.

Великобритания е изправена пред трудности заради продължаващата несигурност в световната търговия вследствие на увеличените мита за внос в САЩ, както и забавянето на наемането на работна сила в страната - отчасти отразяващо по-високите данъци върху заетостта и голямото увеличение на минималната работна заплата.