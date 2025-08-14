Великобритания се е отказала от идеята за 30 000 души военен контингент в Украйна

Обединеното кралство, изглежда, се отказва от плановете си за разполагане на войски в Украйна в рамките на миротворчески контингент, съставен от армиите на няколко държави. Сега Лондон предлага по-малка "сила за подсигуряване" в подкрепа на усилията за мир в региона, предава британското издание The Times. Макар че първоначално бе обсъждана група от 30 000 души от страните, които съставляват "коалицията на желаещите" – група от държави, които са се ангажирали да подкрепят Украйна срещу агресията на Русия – сега военните ръководители са се отказали от тази идея. Предпочетена е "по-реалистична" операция, гласи информацията.

Това става, докато премиерът Киър Стармър се готви да посрещне украинския президент Володимир Зеленски в четвъртък, и на фона на опасения, че Киев може да бъде изключен от всякакви мирни преговори, когато Доналд Тръмп и руският диктатор Владимир Путин се срещнат в Аляска на 15 август.

В сряда Стармър похвали усилията на американския президент да предложи "реална" възможност за прекратяване на войната. Той участва във видеоразговора с евролидерите, украинския президент Володимир Зеленски, Тръмп и американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Твърде голям риск

Стармър подкрепяше по-голяма коалиция от доброволци в Украйна, но The Times съобщи, че някои европейски държави са загрижени, че толкова голямо разполагане на сили за защита на ключови украински обекти е твърде рисковано.

Смята се, че намалените като брой сили няма да бъдат изпратени на фронта, а вместо това ще предоставят логистична подкрепа, въоръжение и експерти по обучение, за да подпомогнат възстановяването на украинските сили. Това бе залегнало в концепцията на "сили за подсигуряване" на Великобритания и Франция. Въпреки това ролята, която се очаква да играят САЩ, все още не е ясна.

Снимка: Getty Images

След срещата в сряда Стармър заяви, цитиран от Independent: "Готови сме да подкрепим това, включително и от плановете, които вече сме изготвили за разполагане на сили за подсигуряване, след като враждебните действия приключат. Важно е да напомним на колегите, че сме готови да увеличим натиска върху Русия, особено върху икономиката, със санкции и по-широки мерки, ако това се наложи".

Премиерът на Великобритания каза, че преговорите в петък в Аляска между Тръмп и Путин са "изключително важни", и добави: "Както лично казах на президента Тръмп през повече от трите години, откакто продължава този конфликт, ние не сме се доближили до перспективата за реално приложимо решение, за приложим начин да се стигне до прекратяване на огъня. А сега имаме тази възможност благодарение на усилията, които президентът положи".

Но бяха изразени опасения относно изключването на Зеленски от срещата в петък. Стармър и европейските лидери многократно заявиха, че дискусиите за Украйна не трябва да се провеждат без нея.

Тръмп заплаши Русия с "тежки последствия", ако нейният лидер отхвърли примирие. През уикенда американският президент предложи, че примирието може да включва "размяна" на територии, но евролидерите увериха, че Тръмп няма да обсъжда териториални въпроси с Путин зад гърба на Киев.

