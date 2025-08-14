Кметът на Смолян забрани използването на питейна вода за поливане

Кметът на Смолян Николай Мелемов издаде заповед за преустановяване на използването на питейна вода за напояване на тревни площи, овощни и зеленчукови градини, миене на улици и автомобили. Заповедта е публикувана на интернет страницата на Община Смолян. Всички общини в област Смолян вече са издали заповеди да не се полива с питейна вода, заяви пред БТА управителят на ВиК – Смолян инж. Костадин Тотев.

Според него засега няма опасност от въвеждане на воден режим в населени места в областта, но след продължителното засушаване има намаление на водоизточниците.

Наложената с кметската заповед забрана за използване на питейна вода за поливане важи за всички населени места на територията на община Смолян. Според инж. Тотев повече поливане с вода от чешмите може да се види в отделни села, например във Влахово.

Вълчан дол е единственото село в областта с режим на водата, който се очаква да отпадне скоро, уточняват от ВиК.