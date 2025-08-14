Войната в Украйна:

Кметът на Смолян забрани използването на питейна вода за поливане

14 август 2025, 11:58 часа 379 прочитания 0 коментара
Кметът на Смолян забрани използването на питейна вода за поливане

Кметът на Смолян Николай Мелемов издаде заповед за преустановяване на използването на питейна вода за напояване на тревни площи, овощни и зеленчукови градини, миене на улици и автомобили. Заповедта е публикувана на интернет страницата на Община Смолян. Всички общини в област Смолян вече са издали заповеди да не се полива с питейна вода, заяви пред БТА управителят на ВиК – Смолян инж. Костадин Тотев.

Според него засега няма опасност от въвеждане на воден режим в населени места в областта, но след продължителното засушаване има намаление на водоизточниците.

Наложената с кметската заповед забрана за използване на питейна вода за поливане важи за всички населени места на територията на община Смолян. Според инж. Тотев повече поливане с вода от чешмите може да се види в отделни села, например във  Влахово.

Вълчан дол е единственото село в областта с режим на водата, който се очаква да отпадне скоро, уточняват от ВиК.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Забрана питейна вода напояване информация 2025
Още от Смолян
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес