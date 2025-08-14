Буданов убива Путин: AI видео размечта украинците какво ще се случи в Аляска

В украинските канали в социалните мрежи се появи видео, генерирано от изкуствен интелект, което показва "перфектния край" на посещението на диктатора Владимир Путин в Аляска. На 15 август той ще се срещне там с американския президент Доналд Тръмп, а мнозина в Украйна явно мечтаят за невъзможното - стопанинът на Кремъл да бъде прострелян в главата от снайперист сред ледената пустош.
Във видеото ролята на снайпериста играе началникът на украинското разузнаване Кирило Буданов.
An AI-generated video showing the “perfect ending” to Putin’s visit to Alaska has appeared on Ukrainian social media.— NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2025
In the video, the role of the sniper is played by Ukraine’s intelligence chief, Kyrylo Budanov. pic.twitter.com/KBijgzYwQw
Какво се знае преди срещата на Тръмп с Путин?
Срещата ще е в Анкъридж, щата Аляска, но не е ясно в колко часа ще започне - няма все още никакъв предварително обявен график. Събитието ще протече в американска военна база.
"Това е като среща, организирана в гората, за която никой не знае нищо", коментира Фиона Хил, старши съветник на Тръмп по Русия в Съвета за национална сигурност на САЩ: Среща, организирана в гората, за която никой нищо не знае: Западната преса за Тръмп и Путин в Аляска.
Преди срещата Тръмп заплаши Путин с "много тежки последствия", ако не се съгласи на прекратяване на огъня в Украйна, макар че не уточни какви ще са последиците. Какви са стартовите позиции на Киев и Москва, както и какво е обещал американският президент на евролидерите и на украинския държавен глава Володимир Зеленски, припомнете си: От "тежки последствия" до "не мога да го убедя": Готов ли е Тръмп за срещата с Путин, който го обработва с исторически трикове? (ОБЗОР- ВИДЕО).