Поклон! Играчите на Челси даряват част от премиите си от Световното клубно на семейството на Диого Жота

Футболистите на Челси са решили да дарят част от премиите си, които заработиха на Световното клубно първенство, на семейството на Диого Жота. Както е известно, португалският нападател на Ливърпул и брат му Андре Силва загинаха в тежка катастрофа в Испания в началото на юли. Трагичният инцидент потресе света на футбола като редица клубове изказаха своите съболезнования за кончината на двамата футболисти. Ръководството на Ливърпул пък реши посмъртно да изплати на семейството на Жота всички заплати до края на договора му с мърсисайдци.

Челси заработи близо 115 милиона долара от СКП

Челси спечели Световното клубно първенство, което се проведе в САЩ. На финала лондончани победиха Пари Сен Жермен с класическото 3:0 и вдигнаха трофея на турнира. За успеха си „сините“ получиха общо 114,6 милиона долара от ФИФА. Ръководството на клуба реши 15,5 от тях да бъдат отделени за играчите, които да си разделят сумата под формата на бонус за доброто представяне.

Chelsea will use a portion of Club World Cup bonuses paid to players to make a financial donation to the family of Diogo Jota and Andre Silva.#CFC | #LFC



More from @MarioCortegana and @AdamCrafton_ ⬇️ — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 14, 2025

Равна част от бонуса на всеки играч ще отиде за близките на Жота

Самите футболисти пък са взели решение равна част от бонуса на всеки да бъде отделена и дадена на семейството и близките на Диого Жота и Андре Силва. Очаква се всеки от играчите на Челси, които са взели участие на Световното клубно първенство, да получи около 500 хиляди долара за успеха в надпреварата. Сумата, която ще отиде за семейството на Жота също се равнява на близо половин милион щатски долара.

ОЩЕ: Челси може да свали Ливърпул от трона в Англия, ако върне един от бившите си играчи на "Стамфорд Бридж"