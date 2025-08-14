Войната в Украйна:

Болницата в Кърджали вече има вертолетна площадка

14 август 2025, 12:08 часа 316 прочитания 0 коментара
Болницата в Кърджали вече има вертолетна площадка

Вертолетно летище в Кърджали откри днес министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов. Площадката е разположена на територията на Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Атанас Дафовски". Реализацията на проекта е в размер на близо 160 000 лв., отпуснати от Министерството на здравеопазването.

"С този проект лечебното заведения става част от националната система за спешна помощ по въздух. Това е ключов елемент в усилията на Министерството на здравеопазването да осигури навременна, качествена и равнопоставена медицинска помощ за всеки български гражданин, независимо от неговото местоположение", заяви Кирилов.

ОЩЕ: След падане от люлка: Бебе е с тежка черепно-мозъчна травма, медицинският хелекоптер в помощ

С новооткритата площадка в Кърджали въведените в експлоатация вертолетни болнични летища на територията на страната стават седем. Три от тях се намират в София – те са разположени в УМБАЛ „Св. Екатерина“, МБАЛ Лозенец и МБАЛ „Св. Анна“ (Окръжна болница). Останалите са в УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ – Велико Търново, МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“ – Монтана.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Кирилов изрази надежда скоро да бъдат открити още няколко хеликоптерни площадки в страната, които са в заключителен етап.

ОЩЕ: Медицински хеликоптер транспортира от Видин до София тежко пострадал мъж

„Позволете ми да изкажа благодарност на ръководството на лечебното заведение, в лицето на проф. д-р Тодор Черкезов за последователната работа и ангажираност. Това, на което сме свидетели днес, е резултат от съвместни ни усилия, които ще имат дългосрочен положителен ефект върху живота и здравето на хората в този край“, посочи още министърът. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Кърджали медицински хеликоптер информация 2025
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес