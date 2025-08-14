"Български пощи" се готви за еврото: Служителите се обучават да разпознават фалшиви банкноти

Служителите на "Български пощи" ще бъдат обучавани най-вече да разпознават фалшиви банкноти. Това обяви заместник-директорът на "Български пощи" Станимир Белинов по време на брифинг за обучението на служителите в пощите във връзка с еврозоната и обмяната на левове в евро в пощенските клонове в населените места, където няма банки. Първоначално еврото ще бъде получавано от търговската банка на пощите и произходът му ще бъде гарантиран, но левовете, които ще влизат в клоновете на "Български пощи" са важен елемент, който трябва да бъде проверяван.

"Наблегнали сме на различните видове номинали и спецификата на всяка една от емисиите. Чисто от практична гледна точка много важен е моментът, за да предотвратим евентуално последващи опити за измами. Една от точките, на която акцентираме, е разпознаването на фалшиви банкноти с техните показатели, които са от различни типове - хартия, знаци и т-н. Немаловажно в този процес е и опресняването на знанията на нашите служители във връзка с българските левове", каза Белинов. ОЩЕ: Смяна на левове с евро в пощите: Има безплатна част

Обучението в пощите

Обученията на служителите на пощите са три вида: чрез външна организация, вътрешни обучения и чрез онлайн платформа.

Стана ясно, че външна фирма е обучила 54 служители, които са в главните каси и които впоследствие ще помогнат за последващото вътрешно обучение.

"Като първоначално обучение са обучени 245 служители. а в онлайн платформата са качени материали, до които имат достъп служителите в пощенските станции", добави още Белинов.

"Български пощи" и еврото

Пощите ще бъдат един от основните участници в процеса, свързан с въвеждането на еврото в България.

"В населените места, където няма покритие на банки - "Български пощи" са единствената алтернатива, за да могат да направят тази обмяна", коментира още Белинов. ОЩЕ: "Български пощи" ще са разпределител за еврото