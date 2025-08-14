Войната в Украйна:

Бешикташ влиза в битка с Дортмунд и Ювентус за трансферно разочарование на Манчестър Юнайтед

Турският Бешикташ е отправил запитване за Джейдън Санчо към английския Манчестър Юнайтед, с който футболистът все още има договор.

Намерението на гранда от Бешикташ е да проучи ситуацията относно евентуален трансфер на 25-годишното крило.

Санчо е ненужен в Юнайтед 

Самият Санчо засега отхвърля подобен вариант, тъй като не е готов да се присъедини към тим от Суперлигата на Турция.

Германският Борусия Дортмунд и италианският Ювентус остават в конкуренцията за подписа на Джейдън Санчо.

