Бешикташ влиза в битка с Дортмунд и Ювентус за трансферно разочарование на Манчестър Юнайтед

Турският Бешикташ е отправил запитване за Джейдън Санчо към английския Манчестър Юнайтед, с който футболистът все още има договор.
Намерението на гранда от Бешикташ е да проучи ситуацията относно евентуален трансфер на 25-годишното крило.
Санчо е ненужен в Юнайтед
Besiktas are the latest club to have shown an interest in Manchester United forward Jadon Sancho 🇹🇷 pic.twitter.com/Gb6ZOyrh2E— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 13, 2025
Самият Санчо засега отхвърля подобен вариант, тъй като не е готов да се присъедини към тим от Суперлигата на Турция.
Германският Борусия Дортмунд и италианският Ювентус остават в конкуренцията за подписа на Джейдън Санчо.
ОЩЕ: Манчестър Юнайтед представи новия си звезден нападател
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.