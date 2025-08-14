"Има няколко момчета, които ме питат, но няма да сменя Григор. Оставам му лоялна"

Световната номер 1 в женския тенис Арина Сабаленка обяви, че няма да смени Григор Димитров с друг играч за турнира на смесени двойки на US Open следващия месец. Беларуската състезателка подчерта, че иска да остане "лоялна" към българина, тъй като той е бил движещата сила зад първоначалните планове за участие в надпреварата. Сега Сабаленка смята също да се откаже от турнира, който може да ѝ донесе 1 млн. долара парична награда.

Арина Сабаленка няма да играе без Григор Димитров на смесени двойки на US Open

Сабаленка потвърди, че ще пропусне туринра на смесени двойки по време на участието си на Мастърса в Синсинати. Тя бе попитана за казуса след контузията на Григор Димитров, която извади българина от Откритото първенство на САЩ. Тенисисткатап ризна, че е била попитана от няколко други играчи, но им е отказала.

"Е, има няколко момчета, които питат, но не, не мисля да играя", заяви Сабаленка. Попитана отново да обясни защо няма да избере нов партньор, 27-годишната Сабаленка каза, че иска да остане "лоялна" към Димитров, който в началото ѝ е разказал за този турнир и я е убедил да участват. По-рано Сабаленка разказа, че Григор не спирал да ѝ пише и бил много настоятелен, като в началото му отказвала, но накрая приела.