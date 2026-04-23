Специална женска награда за Джулиан Мур в Кан

Американската актриса Джулиан Мур ще получи наградата "Жени в движение" (Women in Motion) на 79-ия кинофестивал в Кан през май, предаде АФП, позовавайки се на организаторите. Тя е признание за личности, които "променят мястото на жените в киното и обществото". "Джулиан Мур е отличена за ангажираността си в подкрепа на гласа на жените и разнообразието в киноиндустрията, както и за действията за по-голямо представяне и равенство", обясняват учредителите на наградата от компанията за луксозни стоки "Керинг" (Kering) и организаторите на фестивала.

Цитирана в прессъобщението, 65-годишната Джулиан Мур на свой ред каза: "Винаги съм смятала, че видимостта играе голяма роля и че историите, които избираме да разказваме, могат да дадат повече пространство на жените и на по-голямото разнообразие, както на екрана, така и зад камерата".

Мур има над 70 филма в биографията си, сред които "Далеч от рая", "Часовете" и "Буги нощи". Почитателите ѝ скоро ще могат да я гледат в главната роля във все още неозаглавена музикална комедия, режисирана от Джеси Айзенбърг. Джулиан Мур освен това участва в "Everytown for Gun Safety" - движение, което се бори за прекратяване на насилието с огнестрелно оръжие в САЩ.

Какво ще се случва в Кан тази година

Тази година за наградата "Златна палма" на кинофестивала в Кан се съревновават 21 филма. Единадесет от тях са дело на режисьори, които никога досега не са участвали в конкурса. Други са режисирани от редовни участници на кинофестивала в Кан като Педро Алмодовар.

Престижният форум ще бъде открит на 12 май с комедията на Пиер Салвадори "La Venus electrique" Филмът, който ще наследи "Обикновен инцидент" - миналогодишният носител на "Златна палма", ще бъде избран от жури, председателствано от южнокорейския режисьор Пак Чан-ук. Барбра Стрейзанд и Питър Джаксън ще получат почетни награди "Златна мечка".

Кинофестивалът в Кан ще продължи до 23 май. Официалният му плакат изобразява актрисите Джина Дейвис и Сюзън Сарандън като героините им Телма и Луиз от едноименния филм от 1991 г., припомня БТА.