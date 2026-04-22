Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Телма и Луиз са на официалния плакат на кинофестивала в Кан (СНИМКА)

22 април 2026, 15:55 часа 482 прочитания 0 коментара
Телма и Луиз са на официалния плакат на кинофестивала в Кан (СНИМКА)

Телма и Луиз - героините от едноименния филм в жанра роуд муви на режисьора Ридли Скот, изиграни от Джина Дейвис и Сюзън Сарандън, са лицата на официалния плакат на 79-ия кинофестивал в Кан, предаде АФП. Този избор идва тридесет и пет години след световната премиера на филма на Скот, състояла се на 20 май 1991 г. в Кан, припомнят организаторите на престижния кинофорум в прессъобщение. 

Плакатът в черно и бяло показва Телма и Луиз, "кацнали" върху кабриолета Ford Thunderbird, с който бягат от обществото и мъжете в опит да си върнат свободата. "Авангардни за 1991 г. теми преминават през "Телма и Луиз", които и днес все още резонират силно", посочват още организаторите, визирайки "първото женско и феминистко роуд муви в киното".

Филмът "Телма и Луиз", показан извън конкурсната програма на кинофестивала в Кан, се превърна в касов хит и получи шест номинации за "Оскар", включително за най-добра актриса за двете изпълнителки на главните роли. Лентата на Ридли Скот спечели наградата за най-добър оригинален сценарий на Кали Кури. В "Телма и Луиз" участват още Харви Кайтел, Майкъл Медсън и Кристофър Макдоналд, а Брад Пит направи запомнящо се участие, припомня специализирания сайт "Deadline".

Още: Филм с българско участие отива на фестивала в Кан

Кинофестивалът в Кан през 2026 г.

Тази година за наградата "Златна палма" се съревновават 21 филма. Единадесет от тях са дело на режисьори, които никога досега не са участвали в конкурса. Други са режисирани от редовни участници на кинофестивала в Кан като Педро Алмодовар. Фестивалът ще бъде открит на 12 май с комедията на Пиер Салвадори "La Venus electrique".

Още: Кинофестивалът в Кан почита легендарна режисьорка със "Златна карета"

Филмът, който ще наследи "Обикновен инцидент" - миналогодишният носител на "Златна палма", ще бъде избран от жури, председателствано от южнокорейския режисьор Пак Чан-ук. Барбра Стрейзанд и Питър Джаксън ще получат почетни награди "Златна мечка". Кинофестивалът в Кан ще продължи до 23 май, припомня БТА.

Яна Баярова
Яна Баярова
