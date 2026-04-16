Филм с българско участие отива на фестивала в Кан

Филмът за деца "Атлас на вселената", копродукция на Румъния и България, ще участва в 79-ото издание на фестивала в Кан в секцията Cannes Ecrans Juniors 2026, информират от Националния филмов център (НФЦ) на своята страница във Facebook. Тези година кинофорумът ще започне на 12 май и ще продължи до 23 май. Така пътят на чудния Атлас продължава уверено след премиерата му на фестивала в Берлин този февруари, пишат още от НФЦ и пожелават още успехи на филма.

Продукцията вече получи наградата за най-добър тийн филм в рамките на "София филм фест". Приза тогава прие продуцентът на филма Поли Ангелова, която благодари от името на режисьора Паул Негоеску и каза, че "това е третият ни филм заедно - той е прекрасен, много човешки и много деликатен".

"Атлас на вселената" проследява историята на 10-годишния Филип, който случайно купува две десни обувки и трябва да се впусне в пътешествие, за да намери липсващата лява. Това го води към свят, който се намира на границата между реалността и фантазията, като по пътя си открива неочаквани уроци за себе си и за света наоколо, пише БТА.

