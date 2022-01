В очакване на Оскарите 2022: Ето някои от най-интересните предложения (ВИДЕО)

2020-та и 2021-ва бяха особено трудни години за киноиндустрията заради пандемията. Въпреки отложените премиери, ограниченията в кината и трудното осъществяване на снимките, все пак много филми успяха да излязат на екран или онлайн чрез стрийминг. Другата добра новина е, че церемонията по връчването на Оскарите за 2022 г. ще се състои на 27 март, а от 27 януари започна и гласуването на членовете на Филмовата академия на САЩ. Вижте някои от най-интересните предложения тази година:

The Power of the Dog

Брутален и мрачен, този уестърн на новозеландската режисьорка Джейн Кампион проследява живота на каубоя (Бенедикт Къмбърбач), който тероризира новата съпруга на брат си (в ролята Кирстен Дънст). Сърцераздирателната игра на актьорите, тревожната музика и хипнотичното движение на камерата, правят лентата един от фаворитите за Оскар за най-добър филм. Джейн Кампион се бори и за награда за най-добър режисьор като по този начин има шанс да стане едва третата жена в историята с този приз.

Belfast

Един филм на Кенет Брана, който описва детството на режисьора по време на размириците в столицата на Северна Ирландия в края на 1960 години. Превъплъщавайки се в ролята на членове на семейство от работническата класа, актьорите Кайтриона Балф, Джейми Дорнан, Киърън Хайндс, Джуди Денч и Джуд Хил се справят изключително. Филмът вече спечели наградата на публиката на филмовия фестивал в Торонто.

Dune

С над 300 милиона евро приходи, Dune вече успя да извади кината по света от най-тежката криза. Филмът на режисьора Дени Вилньов е адаптация по едноименния научнофантастичен роман на Франк Хърбърт и има всички шансове да бъде отличен на тазгодишните награди: заради прекрасните визуални ефекти, костюмите и не на последно място заради саундтрака, дело на Ханс Цимер.

King Richard

Петнадесет години след номинацията си за Оскар за The Pursuit of Happiness, Уил Смит съвсем спокойно може да се сдобие тук със статуетка за ролята си на Ричард Уилямс, баща и треньор на тенисистките Винъс и Серина Уилямс. Бионсе също се бори за Оскар за най-добра оригинална песен.

Licorice Pizza

Осем пъти номиниран в миналото, режисьорът Пол Томас Андерсън разказва в лентата историята на двама тийнейджъри в Калифорния през 1970 г. „Оскар-ът“ за най-добър оригинален сценарий изглежда гарантиран, но освен него филмът може да отнесе и други награди.

Spencer

Филмът на Пабло Ларейн за Коледата на принцеса Даяна през 1991 г. може да не срещне еднозначна реакция от журито, но играта на Кристен Стюарт със сигурност няма да остави никого равнодушен. Обърнете внимание и на качеството на костюмите във филма (проектирани от Жаклин Дуран) и на саундтрака, композиран от Джони Гринууд.