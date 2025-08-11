„Нестле за Живей Активно!“ празнува своя 20-ти юбилей с „Голямото цветно тичане“ в София

Колоритният старт е на 14-ти септември пред пилоните на НДК, където преди 20 сезона инициативата направи своята първа крачка

Майки, бащи, деца, внучета, кучета … всички са добре дошли да се включат в най-мащабното цветно бягане, с което „Нестле за Живей Активно!“ отбелязва своят 20-ти юбилеен сезон. След успеха на „Цветното тичане по залез“, на 7-ми август, в което над 1000 души преминаха трасето в Морската градина на Бургас в облаци от цветове, на 14-ти септември инициативата предизвиква столичани и гостите на София да раздвижат и оцветят града си като съчетаят физическа активност, балансирано хранене и много настроение в един истински масов празник на активния живот.

„София е родният град на „Нестле за Живей Активно!“, от пилоните на НДК в далечната 2006-та година направихме първата крачка към активния живот и балансираното хранене, за да се поздравим 20 сезона по-късно с над 1 000 000 българи, които повярваха в каузата и я превърнаха в свой осъзнат избор. Няма как да не се вълнуваме за предстоящия празник и с нетърпение очакваме на 14-ти септември заедно да избухнем в цветове, движение и настроение и да залеем с нашата енергия улиците на града, който отвори вратите си за каузата на „Нестле за Живей Активно!“ и активно ни подкрепя вече 20 години. Благодаря на нашите партньори от Софийска община, на столичните спортни клубове и школи, на софийските училища и на всички софиянци, които вярват, че да си активен означава не само да си по-здрав, но и да си по-щастлив, по-успешен и по-отговорен към себе си и близките си. “ – каза Нели Ангелова, Маркетинг директор на Нестле за Югоизточен пазар.

Още в 9 сутринта отваря врати пъстрото фестивално селище на „Нестле за Живей Активно!“ , където най-ранобудните ще намерят освежаващи напитки, закуски и разнообразна активна програма, организирана от любимите брандове на Нестле, с която да загреят за старта на „Голямото цветно тичане“, който е точно в 10 часа.

Под огромната цветна арка за „Старт“ ще се подредят, заедно с участниците, и верните посланици на каузата, едни от най-обичаните спортни легенди на България – Йордан Йовчев, Тереза Маринова, Евгени Иванов – Пушката, Екатерина Дафовска, Симона Дянкова и много други популярни лица, сред които и най-запаленият маратонец сред водещите – Деян Славчев- Део, който е водещ на всички събития на инициативата от ден първи.

Цветното тичане тръгва от площад НДК, минава през Южния парк и булевард „Витоша“, за да завърши отново пред пилоните на НДК. Трасето е разделено на 4 дължини – 3, 6, 9 и 12 км като всеки може да избере своето темпо и продължителност в зависимост от настроението и физическата си подготовка. Партньор в организацията е Sofia Run, а предварителните записвания започват от 14-ти август на страницата и в социалните мрежи на Нестле.

За най-цветния празник на движението и балансираното хранене има специално предвидени активности за домашните любимци и техните стопани, както и за най-малките. За тях са организирани забавно кучешко бягане с традиционната подкрепа на Purina и Асен Аролски, както и мини-маратон по специален маршрут за деца.

Всеки участник на място ще получи индивидуален стартов пакет с тениска, номер и сет от цветни прахове със сертификат, който гарантира тяхната пълна безопасност за здравето на хората и за околната среда.

На сцената пред НДК освен официалното откриване, ще има и разнообразни атрактивни демонстрации на различни спортни клубове, комплекс упражнения за разгряване преди тичане, подготвен от Маруся Иванова и Sofia Run, а на финала всички ще отпразнуват победата с грандиозно награждаване и цветно DJ парти.

Организаторите призовават да не чакате последния момент да се запишете за „Голямото цветно тичане“ в София, защото за първите 100 записани има предвидени и специални допълнителни сладки награди от брандовете на Нестле, които ще се дават на място на 14-ти септември.