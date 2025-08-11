Оперираха Жан-Клод Ван Дам в Монпелие

Преди няколко дни Жан-Клод Ван Дам е претърпял операция в клиника в Монпелие при най-голяма секретност. Информацията беше разкрита от изданието "Midi Libre" в събота, 9 август, преди да бъде потвърдена от Clinique du Parc. "Обикновено не разкриваме самоличността на нашите пациенти по време на престоя им. Но да, мога да потвърдя, че той беше при нас в продължение на осем дни", заяви Серж Константин, изпълнителен директор на лечебното заведение, а според регионалния вестник актьорът е бил приет в отделението по гръбначна хирургия и е претърпял "деликатна операция на гърба".

Подробности за операцията

Снимка: Getty Images

"Разполагаме с екип от четирима хирурзи, специализирани в областта на гръбначния стълб", обяснява д-р Константин, без да дава повече подробности. Той също така довери, че екшън звездата е чул за услугата от френския лекар, който го следва, когато е в Хонконг, където отчасти живее, както и в Лос Анджелис. "Лекарят познава клиниката в Парк, защото сам е бил там", добави той.

Според "Midi Libre" Жан-Клод Ван Дам все още се намира в региона, където временно се е установил, за да се възстанови. Твърди се, че той живее с приятели и семейството си в хотел, който "съчетава чар и дискретност недалеч от Монпелие". Нашият сънародник преживява и период на сътресения след осъждането му в Белгия през април миналата година, което доведе до отнемане на шофьорската му книжка. Съдът го призна за виновен, че е причинил няколко катастрофи, докато е шофирал под въздействието на алкохол, припомня "Sudinfo".

