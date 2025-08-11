Войната в Украйна:

"Липсата на морал не може да се компенсира със съветник по почтеност": Нинова за любопитната реформа на Желязков

11 август 2025, 16:59 часа 262 прочитания 0 коментара
"Липсата на морал не може да се компенсира със съветник по почтеност": Нинова за любопитната реформа на Желязков

"Правителството щяло да има съветник по почтеност. Не е шега, истина е. Това си е направо признание, че управляващите са непочтени и имат нужда от коректив. Много ми е интересно каква ще е длъжностната характеристика на този човек, за какво точно ще получава заплата поредната калинка на държавната хранилка".

Това написа в профила си в социалните мрежи лидерът на партия "Непокорна България" и бивш председател на БСП Корнелия Нинова по повод информацията, че в политическия кабинет на премиера Росен Желязков вече има длъжност за "съветник по почтеност". По думите й почтен ход ще бъде народните представители, Министерския съвет, президент, вицепрезидент и още около 200 висши длъжности да си намалят и замразят заплатите. "Техните , ако не знаете, се увеличават автоматично с ръста на средната заплата", припомня Нинова.

Още: Държавните имоти, есенната сесия и бюджетът в евро: Говори Наталия Киселова

И още: "Имам право да настоявам за това, защото когато бях депутат дадох личен пример и внасях такъв закон 4 пъти, а ГЕРБ го отхвърляха. Почтено е да слязат от служебните коли на НС и МС и да се откажат от НСО охрана, та да спестят някой лев на данъкоплатеца. И затова имам самочувствие да го кажа, защото като депутат не ползвах служебна кола на парламента и писмено отказах охрана от НСО като вицепремиер", казва още тя.

Черни картини

"Цялата ни държава е прогнила от кражби, зависимости, задкулисие и рекет. Където и да бръкнеш, вони. Вместо да изринат цялата тази мърсотия и да сложат ред и правила, те ще се съветват как да бъдат почтени. Няма как да станат почтени родените в непочтеност: да не забравяме, че КС обяви фалшиви избори и фалшиви депутати, които избраха фалшиво правителство. Няма как да станат почтени лъжците и предателите, които се клеха, че взаимно ще се изчегъртват, а стигнаха до страстна целувка. Липсата на морал не може да се компенсира със съветник по почтеност", обяснява още Нинова по адрес на властта.

Още: Какво свършиха депутатите преди лятната си ваканция?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Корнелия Нинова: Радев ще използва удобствата на президентската власт докрай (ВИДЕО)

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Корнелия Нинова кабинетът Желязков 51 Народно събрание
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес