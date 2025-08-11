"Липсата на морал не може да се компенсира със съветник по почтеност": Нинова за любопитната реформа на Желязков

"Правителството щяло да има съветник по почтеност. Не е шега, истина е. Това си е направо признание, че управляващите са непочтени и имат нужда от коректив. Много ми е интересно каква ще е длъжностната характеристика на този човек, за какво точно ще получава заплата поредната калинка на държавната хранилка".

Това написа в профила си в социалните мрежи лидерът на партия "Непокорна България" и бивш председател на БСП Корнелия Нинова по повод информацията, че в политическия кабинет на премиера Росен Желязков вече има длъжност за "съветник по почтеност". По думите й почтен ход ще бъде народните представители, Министерския съвет, президент, вицепрезидент и още около 200 висши длъжности да си намалят и замразят заплатите. "Техните , ако не знаете, се увеличават автоматично с ръста на средната заплата", припомня Нинова.

И още: "Имам право да настоявам за това, защото когато бях депутат дадох личен пример и внасях такъв закон 4 пъти, а ГЕРБ го отхвърляха. Почтено е да слязат от служебните коли на НС и МС и да се откажат от НСО охрана, та да спестят някой лев на данъкоплатеца. И затова имам самочувствие да го кажа, защото като депутат не ползвах служебна кола на парламента и писмено отказах охрана от НСО като вицепремиер", казва още тя.

Черни картини

"Цялата ни държава е прогнила от кражби, зависимости, задкулисие и рекет. Където и да бръкнеш, вони. Вместо да изринат цялата тази мърсотия и да сложат ред и правила, те ще се съветват как да бъдат почтени. Няма как да станат почтени родените в непочтеност: да не забравяме, че КС обяви фалшиви избори и фалшиви депутати, които избраха фалшиво правителство. Няма как да станат почтени лъжците и предателите, които се клеха, че взаимно ще се изчегъртват, а стигнаха до страстна целувка. Липсата на морал не може да се компенсира със съветник по почтеност", обяснява още Нинова по адрес на властта.

