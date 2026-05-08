"Не съм казал намаляване на цените, а овладяване на тренда на растеж". Това заяви премиерът Румен Радев по време на първия си брифинг след приемането на властта от служебното правителство на Андрей Гюров. Радев изброи мерките, които ще касаят:

промени в закона за Комисията за защита на конкуренцията;

промени в закона за НАП и КЗП, които са под прякото ръдоводство на Министерския съвет;

"Целта е да можем с общи усилия да осветлим процесите на ценообразуване и да разкрием случаите на онези, които умишлено повишават цени. Ще предложим и увеличени санкции", обяви още Радев. По думите му тавани на цените няма да се налагат.

Прочетете още от церемонията по предаването на властта: Гюров настоя пред Радев да не приключва нормалността, почтеността и законността.

Проселидхте НА ЖИВО: Кабинетът "Радев" е факт, само "Прогресивна България" го подкрепи (ВИДЕО).