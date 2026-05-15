Какъв е този начин - да ги помолим да печелят по-малко?

Няма база за сравнение - как така ще се сравняват цени на продукти в България и Европа? Става въпрос за различни обеми, различни по големина пазари. Това заяви бившият икономически министър и настоящ депутат от ПП Богдан Богданов в интервю за сутрешния блок на bTV, след което водещият Богомил Грозев зададе въпроса, който виждате в заглавието, визирайки търговските вериги. Богданов визира действията на "Прогресивна България" на Румен Радев да вкара по закон такъв критерий, за да се формира "справедлива цена" на продуктите минимум от малката потребителска кошница (храните) в България.

Какво е решението - да има диалог с търговските вериги и да се скъси веригата на доставки. Например, ако даден продукт се произвежда в даден регион, да се реализира там, обясни Богданов.

Богдан Богданов посочи, че назад във времето доходите в България са изпреварили инфлацията и сега това все още се вижда.

