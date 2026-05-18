Дразни ме, че смятаме, че не можем да постигнем нещо

18 май 2026
Снимка: БНТ
Дразни ме, че смятаме, че не можем да постигнем нещо. Тази победа показва, че ние можем да печелим. Това не трябва да е нещо невероятно и фантастично. Това каза DARA след грандиозния ѝ успех на "Евровизия" 2026 във Виена. И добави, че се надява следващите години, през които ще се явяваме на конкурси, да се държим като победители.

"Няма никаква магия в успеха на когото и да било, никой не ми е дал с више нещо, за да победя. Аз съм момиче от Варна. А това означава, че всеки може да го постигне", каза още тя.

Изпълнителката заяви и че гледа на победата в Евровизия само като на първа стъпка към международна кариера, за която от малка си е мечтала. „Гледайте по-позитивно на света, за да ви отвърне и той със същото", заключи DARA.

Виолета Иванова
