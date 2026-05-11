Готов съм да поема куршум за тази страна

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп - той ги изрече, докато повтаряше за пореден път втръсналите си клишета за пазарите на горива, за Саудитска Арабия и какво ли още не. Иначе по въпроса с куршума, Тръмп уточни, че било ужасно точно той да използва този израз:
I am willing to take a bullet for the country. pic.twitter.com/xFhuyJcWVW
Колко точно прави хората на луди Тръмп си пролича и като отговори на въпроса има ли план какво да прави с Иран? "Разбира се. Най-добрият план, виждан някога". И празните приказки как Иран бил победен военно:
A lot of people say, “Does he have a plan?”
Of course I do have a plan. I have the best plan ever. pic.twitter.com/Kal5YnBpAi
Иначе на въпрос дали вярва, че още може да води разумни преговори със сегашния ирански режим, Тръмп описа Иран като държава, в която има "умерени" и "лунатици". Умерените били по-уважавани, но лунатиците искали да се бият докрай. И в САЩ имало лунатици - "глупави хора":
There are the moderates and the lunatics in Iran.
The moderates are more respected. The lunatics want to fight to the end.
We have lunatics in our country too. pic.twitter.com/QvyS2RLqlw
