Готов съм да поема куршум за тази страна

11 май 2026, 21:31 часа 494 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп - той ги изрече, докато повтаряше за пореден път втръсналите си клишета за пазарите на горива, за Саудитска Арабия и какво ли още не. Иначе по въпроса с куршума, Тръмп уточни, че било ужасно точно той да използва този израз:

Колко точно прави хората на луди Тръмп си пролича и като отговори на въпроса има ли план какво да прави с Иран? "Разбира се. Най-добрият план, виждан някога". И празните приказки как Иран бил победен военно: 

Иначе на въпрос дали вярва, че още може да води разумни преговори със сегашния ирански режим, Тръмп описа Иран като държава, в която има "умерени" и "лунатици". Умерените били по-уважавани, но лунатиците искали да се бият докрай. И в САЩ имало лунатици - "глупави хора":

Доналд Тръмп цитати идиотщини
Ивайло Ачев Редактор
