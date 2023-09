Почти цяла Европа диша мръсен въздух, ето къде е България в класацията (КАРТА)

Това показва новият интерактивен инструмент на "The Guardian", където се вижда в кои страни колко мръсен въздух дишат.

Almost the whole of Europe is breathing toxic air - The Guardian's research together with an association of scientists



It turned out that the concentration of solids in the air exceeds the WHO allowable standard by two times. The research shows that just 2% of Europe's… pic.twitter.com/4ST4noyJmt