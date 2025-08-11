Климатичен коктейл "Молотов“: Смъртоносна гореща вълна в Южна Европа

Смъртоносна жега до 42 градуса по Целзий обхвана Южна Европа, а учените предупреждават за климатичен „коктейл Молотов“, който може да подхрани огромни горски пожари в Средиземно море, пише британският всекидневник The Guardian. Високите температури разтревожиха експерти, тъй като пожарникарите се борят да овладеят разрушителните горски пожари. Това е поредната гореща вълна на европейския континент след "Горещия купол" в началото на юли.

Европа в очакване на температурни рекорди

В понеделник сутринта Météo-France постави над половин Франция под предупреждения за горещи вълни, като 12 от 96 административни единици на континента са под най-високия червен код на тревога. Френските синоптици съобщиха, че е вероятно да бъдат счупени рекорди за температура в понеделник и вторник, тъй като температурите надхвърлят 42°C в югозападната част на страната.

Междувременно испанската Aemet предупреди за „изключителна опасност“ в Сарагоса и Страната на баските, като издаде жълти и оранжеви предупреждения за почти цялата останала част на страната.И двете метеорологични агенции прогнозират температури над 40°C през следващите дни и призоваха за бдителност на фона на прогнозите за „много интензивна, дори изключителна“ гореща вълна в части от континента. ОЩЕ: Хиляди евакуирани в Испания заради горски пожари (ВИДЕО)

Пожарите

Франция овладя най-големия си пожар от 1949 г. насам в неделя, но в пламъците загина един човек, докато 20 пожарникари и петима цивилни са ранени.

В Италия, където се очаква температури от 40°C да достигнат Флоренция в сряда, туристическите пътеки на Везувий бяха затворени в неделя, докато пожарникарите се бореха с пожар по склоновете на вулкана.

В Испания пожарите, които избухнаха в Леон и Самора в неделя, принудиха над 1000 души да напуснат домовете си, докато големи пожари продължиха да горят в Галисия. ОЩЕ: "Чувствам, че кожата ми ще изгори": Измериха над 50 градуса в Иран на фона на водна криза (ВИДЕО)

Снимка: iStock

Климатичният коктейл "Молотов"

Пожарният експерт в Испанския национален изследователски съвет Кристина Сантин Нуньо смята, че е „очаквано избухването“ на огромния брой пожари след като влажна пролет е помогнала на растенията да растат и след това е била последвана от екстремни горещини, силни ветрове и дълги периоди без дъжд. „Ако добавим към това сравнително лесната възможност една искра да запали пожар някъде... имаме всички съставки за „коктейла Молотов“, който виждаме в момента“, каза тя. ОЩЕ: Франция е впрегнала сили срещу огромен горски пожар (ВИДЕО)

Почвеният учен Хесус Сантяго Нотарио дел Пино заяви, че условията на „екстремна и продължителна жега“ са предизвикали големия брой пожари в Испания, като са изсушили горивото. „Районите в центъра и северозападната част на страната, теоретично по-малко податливи на тежки пожари – в сравнение със средиземноморското крайбрежие например – горят. Това е поразително за мен", коментира той.

В допълнение към риска за хората от пламъци и дим, горските пожари в Испания заплашват и обекта на световното културно наследство Лас Медулас в Ел Биерсо.

Затоплянето на Европа и света

Светът се е затоплил с около 1,4°C поради замърсяването с изкопаеми горива, което образува топлинен слой около Земята, и унищожаването на природата, което изсмуква въглероден диоксид от въздуха. В Европа, която се е затопляла почти два пъти по-бързо от средното за света, топла и суха въздушна маса, надвиснала над голяма част от Иберийския полуостров и Франция, съвпадна с високи нива на лятно слънцегреене, което доведе до още по-високи температури. ОЩЕ: Два самолета, хеликоптер и над 40 военни гасят пожарите у нас