Войната в Украйна:

Климатичен коктейл "Молотов“: Смъртоносна гореща вълна в Южна Европа

11 август 2025, 16:01 часа 1113 прочитания 0 коментара
Климатичен коктейл "Молотов“: Смъртоносна гореща вълна в Южна Европа

Смъртоносна жега до 42 градуса по Целзий обхвана Южна Европа, а учените предупреждават за климатичен „коктейл Молотов“, който може да подхрани огромни горски пожари в Средиземно море, пише британският всекидневник The Guardian. Високите температури разтревожиха експерти, тъй като пожарникарите се борят да овладеят разрушителните горски пожари. Това е поредната гореща вълна на европейския континент след "Горещия купол" в началото на юли

Европа в очакване на температурни рекорди

В понеделник сутринта Météo-France постави над половин Франция под предупреждения за горещи вълни, като 12 от 96 административни единици на континента са под най-високия червен код на тревога. Френските синоптици съобщиха, че е вероятно да бъдат счупени рекорди за температура в понеделник и вторник, тъй като температурите надхвърлят 42°C в югозападната част на страната.

Междувременно испанската Aemet предупреди за „изключителна опасност“ в Сарагоса и Страната на баските, като издаде жълти и оранжеви предупреждения за почти цялата останала част на страната.И двете метеорологични агенции прогнозират температури над 40°C през следващите дни и призоваха за бдителност на фона на прогнозите за „много интензивна, дори изключителна“ гореща вълна в части от континента. ОЩЕ: Хиляди евакуирани в Испания заради горски пожари (ВИДЕО)

Пожарите

Франция овладя най-големия си пожар от 1949 г. насам в неделя, но в пламъците загина един човек, докато 20 пожарникари и петима цивилни са ранени.

В Италия, където се очаква температури от 40°C да достигнат Флоренция в сряда, туристическите пътеки на Везувий бяха затворени в неделя, докато пожарникарите се бореха с пожар по склоновете на вулкана.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В Испания пожарите, които избухнаха в Леон и Самора в неделя, принудиха над 1000 души да напуснат домовете си, докато големи пожари продължиха да горят в Галисия. ОЩЕ: "Чувствам, че кожата ми ще изгори": Измериха над 50 градуса в Иран на фона на водна криза (ВИДЕО)

Снимка: iStock

Климатичният коктейл "Молотов"

Пожарният експерт в Испанския национален изследователски съвет Кристина Сантин Нуньо смята, че е „очаквано избухването“ на огромния брой пожари след като влажна пролет е помогнала на растенията да растат и след това е била последвана от екстремни горещини, силни ветрове и дълги периоди без дъжд. „Ако добавим към това сравнително лесната възможност една искра да запали пожар някъде... имаме всички съставки за „коктейла Молотов“, който виждаме в момента“, каза тя. ОЩЕ: Франция е впрегнала сили срещу огромен горски пожар (ВИДЕО)

Почвеният учен Хесус Сантяго Нотарио дел Пино заяви, че условията на „екстремна и продължителна жега“ са предизвикали големия брой пожари в Испания, като са изсушили горивото. „Районите в центъра и северозападната част на страната, теоретично по-малко податливи на тежки пожари – в сравнение със средиземноморското крайбрежие например – горят. Това е поразително за мен", коментира той. 

В допълнение към риска за хората от пламъци и дим, горските пожари в Испания заплашват и обекта на световното културно наследство Лас Медулас в Ел Биерсо.

Затоплянето на Европа и света

Светът се е затоплил с около 1,4°C поради замърсяването с изкопаеми горива, което образува топлинен слой около Земята, и унищожаването на природата, което изсмуква въглероден диоксид от въздуха. В Европа, която се е затопляла почти два пъти по-бързо от средното за света, топла и суха въздушна маса, надвиснала над голяма част от Иберийския полуостров и Франция, съвпадна с високи нива на лятно слънцегреене, което доведе до още по-високи температури. ОЩЕ: Два самолета, хеликоптер и над 40 военни гасят пожарите у нас

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Коктейл Молотов Горски пожари жеги Южна Европа горещо време климатични промени
Още от Климат
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес