Прогноза за времето - 22 септември (понеделник)

Атмосферното налягане още ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно, а през деня - слънчево. Преди обяд над източните райони ще има временни увеличения на облачността. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°С, а максималните - между 26° и 31°С. В София минималната температура ще е около 11°, а максималната ще е около 28°С.

В планините

В планините ще бъде слънчево, около и след обяд главно над масивите от източната половина на страната ще има временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.

По морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с ниска облачност. Вятърът ще бъде от изток, до умерен. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Изгрев и залез

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 14 мин. и залязва в 19 ч. и 24 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 10 мин.

Луната в София изгрява в 7 ч. и 43 мин. и залязва в 19 ч. и 31 мин. Фаза на Луната: един ден след новолуние. В 21 ч. и 19 мин. е есенното равноденствие и започва астрономическата есен.

