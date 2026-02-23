Учени: Този океан бързо губи соленост

Учените са регистрирали 30% спад на солеността в един океан за 60 години, което може да повлияе на океанските течения и климата по целия свят.

Този океан бързо губи соленост

Безпрецедентен спад на солеността е регистриран в южната част на Индийския океан край бреговете на Западна Австралия. Изследователите предупреждават, че процесът протича с безпрецедентна скорост и може да има сериозни последици за глобалната океанска циркулация и климата на планетата.

Съответно проучване е публикувано в списанието Nature Climate Change. Учените анализираха промените през последните 60 години и установиха, че солеността в региона е намаляла с приблизително 30%.

Причината не е дъждът, а промяната във ветровете. Според водещия автор на изследването, учения Генсин Чен, освежаването на водата не се дължи на увеличените валежи, а на променящите се глобални ветрове поради затоплянето на климата. Ветровете пренасят повече прясна вода от Индо-Тихоокеанския регион към южната част на Индийския океан, променяйки химичния му баланс.

Изследователите сравняват мащаба на тези промени с допълнителен приток на прясна вода, еквивалентен на 60% от обема на езерото Тахо годишно. Авторите изчисляват, че това количество вода би било достатъчно, за да осигури питейна вода за цялото население на САЩ за повече от 380 години.

Защо солеността е важна?

Солеността пряко влияе върху плътността на морската вода и следователно върху движението на океанските течения. По-малко солената вода е по-лека и остава по-близо до повърхността, нарушавайки вертикалното смесване на океанските слоеве.

Този процес е от решаващо значение за транспортирането на хранителни вещества от дълбините до повърхността, където те поддържат морските екосистеми. Промените биха могли да засегнат планктона и морските треви, основата на хранителната верига в океана.

Възможни глобални последици

Южният Индийски океан играе ключова роля в глобалната термохалинна циркулация – система от течения, която регулира разпределението на топлината между океаните и континентите. По-нататъшното намаляване на солеността би могло да отслаби тези процеси.

Учените не изключват, че промените биха могли да се отразят дори в други басейни, по-специално в Атлантическия океан, влияейки на климата на Европа и Северна Америка. Изследователите отбелязват, че океаните са взаимосвързани, така че дори регионалните промени могат да имат планетарни последици.

