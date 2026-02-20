Земята може да потопи във вечна замръзналост: Учени откриха какво предизвиква ледников период

Въпреки малката си маса и значителното разстояние, Марс е способен да повлияе на климата на Земята. Учените са установили, че гравитацията му е свързана с циклите на заледяване. Това съобщава изданието „Индипендънт“.

Евентуален ледников период на Земята

Дори Марс, който е далеч и много по-малък от Земята, може да повлияе на климата на нашата планета, включително условията, които задействат ледникови периоди, стигнаха до заключението на учените, след като проведоха мащабна компютърна симулация на движението на планетите в Слънчевата система.

Ново проучване показа, че гравитацията на Марс, въпреки по-малкия му размер и маса, може да повлияе на дългосрочните климатични цикли на Земята, включително периодите на ледникови епохи. Компютърните модели показват, че Червената планета участва във формирането на трептенията, които определят началото на ледниковите епохи.

Стивън Кейн, професор по планетарна астрофизика в Калифорнийския университет в Бъркли, се заинтересува от темата, след като прочете статии, които намекнаха за възможно - макар и малко - влияние на Марс върху климатичните промени на Земята.

„Знаех, че Марс има някакво влияние върху Земята, но предположих, че е твърде минимално. Мислех, че гравитационното му влияние би било твърде малко, за да бъде лесно наблюдавано в геоложката история на Земята. Реших някак си да проверя собствените си предположения“, обяснява ученият.

Предишни геоложки доказателства предполагат, че промените в океанските седименти биха могли да отразяват климатичните цикли, свързани с Марс. За да проверят това, екипът на Кейн симулира поведението на Слънчевата система в големи времеви мащаби и анализира промените в земната орбита и наклон – ключови елементи от циклите на Миланкович, които определят началото и края на ледниковите епохи.

В изследването се отбелязва, че Земята е преживяла пет или дори шест големи ледникови епохи, а настоящата, кватернерната, продължава вече 2,6 милиона години. В същото време, в рамките на тези дълги фази, се случват и по-кратки цикли на заледяване. Именно върху тях, според моделирането, Марс има особено забележимо влияние: единият такъв цикъл трае около 100 хиляди години, другият - около 2,3 милиона години.

