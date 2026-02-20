"Ставаме мишена": Село край границата се вдигна срещу фотоволтаичен парк заради гръцки инвеститор с военен интерес

Жители на село Стройно, община Елхово (област Ямбол), се обявяват срещу проекта за фотоволтаичен парк в землището на населеното място заради участието на гръцки инвеститор във военно-отбранителната индустрия на южната ни съседка. Тази позиция изрази на заседание на Общинския съвет на Елхово на 22 януари Десислава Исаева. Тя и жителите на Стройно смятат, че е „неразумно“ да се допусне „военен интерес с корени в съседна държава да контролира земя и енергийна мощност в пограничен район“.

Metlen и отбранителната индустрия на Гърция

Става въпрос за програма на гръцката национална електрическа компания ДЕИ и фирмата Metlen Energy & Metals (преди юни 2024 г. тя носеше името „Митилинеос“/Mytilineos) за купуване и изграждане на фотоволтаични инсталации в четири страни, сред които и България. У нас фотоволаичните паркове са за 500 MW мощност и са в различни степени на изграждане, съобщи преди около две години гръцкото министерство на енергетиката: Гърция купува фотоволтаични паркове в България.

Metlen е глобална индустриална и енергийна компания, която навлиза все по-активно в отбранителната индустрия. През януари тази година тя обяви придобиването на обект NK Trailers в индустриалната зона на Волос. Дружеството вече строи и разширява заводи за специализирани военни компоненти. През декември 2025 г. например Metlen съобщи, че чрез M Technologies е подписала договор с германската оръжейна компания KNDS Deutschland за доставка на 200 монтажни единици за танкове Leopard 2A8. M Technologies ще осъществява производството в отбранителния център на Metlen във Волос до 2031 г.: Metlen навлиза все по-активно в отбранителната индустрия.

Все пак основният профил на компанията е енергетиката и металургията. През есента на миналата година, в партньорство с Shell и TotalEnergies, тя спечели търга за доставка на втечнен природен газ за България за шест месеца напред – до март 2026 г. Става въпрос за товари от втечнен природен газ, идващи от САЩ и доставяни у нас през терминала в Александруполис: Стана ясно кои компании ще доставят втечнен природен газ за България през зимата.

През лятото на 2025 г. базираната в Гърция глобална индустриална и енергийна компания обяви, че е подписала необвързващо споразумение за влизане в процеса на придобиване на 75% дял в българския бизнес за търговия с енергия "Мост Енерджи“ АД. Metlen се стреми да получи надеждна оперативна платформа в България, която ще улесни разширяването на настоящата клиентска база на компанията, като същевременно ще засили физическото ѝ присъствие в страната: Голяма гръцка енергийна компания затвърждава позиции в региона чрез България.

Защо Metlen е проблем за жителите на село Стройно?

Въпреки това жителите на Стройно подчертават военнопромишления характер на голямата фирма като аргумент срещу участието ѝ в проекта за фотоволтаичен парк.

„Инвеститорът вече премазва закони с финансовите си възможности. Общината ще бъде притисната за много други действия, след като той влезе във владение. Присъствието на инсталации, собственост на такъв производител, превръща района в мишена“, твърди Десислава Исаева.

На заседанието на Общинския съвет в Елхово през януари тя каза още: "Фирмата, стояща зад инвеститора в Бояново и Стройно, Metlen, е стратегически играч във военноиндутриалния комплекс на Гърция. Нейното ръководство се ангажира с всеобхватен инвестиционен план в отбранителния сектор и изтъква, че новият високотехнологичен завод за военна техника заздравява отбранителната автономия на Гърция и геопоитическата й позиция. Компанията гради интегриран индустриален комплекс за производство на компоненти за отбранителната индустрия, за да създаде център в района. С четвъртото си предприятие за високотехнологично военно оборудване тя очаква да бъде включена под Закона за стратегическа инвестиция на Гърция. Новият завод за €50 милиона на 10 дка площ ще има специализирана техника от най-ново поколение за производство на танкове (става въпрос за частите за Leopard във Волос - вижте тук, бел. ред.). Планираните пет завода ще формират оперативно съвместим отбранителен център, способен едновременно да изпълнява множество програми за производство и поддръжка на тежки оръжейни системи".

Каква е връзката между отбранителната функция на конгломерата и проекта за чиста енергия у нас - не се споменава.

Какво се знае официално за проекта?

За изграждането на фотоволтаици у нас се знае, че Metlen е подписала рамково споразумение за сътрудничество с PPC Group - най-голямата компания за електрическа енергия в Гърция - за разработване и изграждане на портфейл от фотоволтаични проекти с обща мощност до 2000 MW в Югоизточна Европа, включително България, Италия, Румъния и Хърватия. В рамките на това партньорство Metlen управлява разработването, а PPC придобива проектите след тяхното завършване.

Партньорството включва около 500 MW соларни проекти в България, с по-широката цел да се ускори енергийната трансформация в региона: "България може да е енергийното сърце на региона". Европейските примери за зелен преход, които да последваме.

Освен това Metlen вече има дългогодишна история в енергийния сектор на Югоизточна Европа и участва в трансграничната търговия с електроенергия в България.

"Битка за оцеляване"

Законите за горите и за опазване на земеделска земя - общинска собственост, изискват парцели с променено предназначение да се продават на лицето, по чието искане е станала промяната, цитира Исаева Закона за горите, Закона за опазване на земеделските земи и Наредба за управление на горски територии общинска собственост.

"Площта на с. Стройно е 420 дка. Парцелите, предмет на инвестиционно намерение, са залепени до регулация. Вместо да е заобиколено от общинска земя, Стройно ще се окаже съсед до частни интереси с трансконтинентален характер върху площ от 516 дка – по-голяма от тази на селото. В парцелите - горски територии - попадат напорните водоеми на селото, а в парцелите - пасища - попадат водопреносните тръби. Отвори ли се землището на Стройно към инсталация край Бояново, останалите малки села на изток ще бъдат в същата битка за оцеляване", предупреди тя.

"През септември жителите на Стройно наблюдавахме като изтръпнали безмилостната сеч, която се извърши в името на спасяването на климата. Пред очите ни се разиграваше смъртната присъда на селото в името на устойчиво развитие. Селото посърна. Собствениците непосредтвено до парцелите вече планират да се изнесат към Елхово. Вече са изгонени животновъдите от пасището в Бояново и са изпратени в землище на 40 км отстояние. Изсечените 178 дка гора и опожарените през август още 306 дка привличаха ловджии и туристи в хотелския комплекс", аргументира се Исаева.

Тя цитира искането на инвеститора към регионалната инспекция по околната среда (РИОСВ), която - по думите ѝ - описва "психосензорно въздействие от огледален ефект" и "електромагнитни полета" (няма такива точни цитати в официалния документ).

"Североизточният наклон на парцелите гледа директно в югозападно насочените дворове и къщи на селото. Рискът от пожари става неразумен", каза тя пред Общинския съвет в Елхово. А за електромагнитните полета добави, че са многократно застъпени в описанието на кабелното трасе Бояново-Тенево, като "излагането на продължително въздействие води до физиологични и биологични изменения".

"Но някак си тези полета не създавали риск за хора с нормално здравословно състояние в Стройно. Значи, инсталацията гарантирано ще афектира всички жители и посетители в недобро здраве и ще пречи на оздравяването на разболелите се. Дори дворовете да не са пълни сега, тенденцията е на изнасяне от градовете и ФЕЦ би унищожило тази перспектива за Стройно", твърди Исаева.

В изработването на проекта за ПУП-ПРЗ пише, че "въздействията по време на строителството са неизбежни, с ниска интензивност и комплексност, тъй като строителните дейности са свързани с едновременно въздействие върху повечето компоненти на средата, в т.ч. върху факторите на средата – качество на въздуха, шум, човешко здраве, растителен и животински свят, ландшафт, почви“. Основните въздействия ще са по време на строителството, но „краткотрайни, с честота в продължителност на работния ден и напълно обратими по отношение на атмосферен въздух, шум, води и почва. За почвите, ландшафта, животинския свят и растителността са неизбежни и еднократни, частично обратими. За останалите компоненти не се очаква въздействие. Не се предвижда отрицателно въздействие. С реализиране на ПУП-ПРЗ няма да настъпи ново, различно по вид от досега съществуващите въздействия в района“, четем в исккането за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка от кмета на Елхово Петър Гендов до директора на РИОСВ – Стара Загора (19 септември 2025).

Там има таблица, която обаче изрично описва кумулативни, дълготрайни, постоянни, отрицателни и преки въздействия върху растителния и животинския свят.

