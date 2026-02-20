Любопитно:

"Ставаме мишена": Село край границата се вдигна срещу фотоволтаичен парк заради гръцки инвеститор с военен интерес

20 февруари 2026, 16:00 часа 357 прочитания 0 коментара
"Ставаме мишена": Село край границата се вдигна срещу фотоволтаичен парк заради гръцки инвеститор с военен интерес

Жители на село Стройно, община Елхово (област Ямбол), се обявяват срещу проекта за фотоволтаичен парк в землището на населеното място заради участието на гръцки инвеститор във военно-отбранителната индустрия на южната ни съседка. Тази позиция изрази на заседание на Общинския съвет на Елхово на 22 януари Десислава Исаева. Тя и жителите на Стройно смятат, че е „неразумно“ да се допусне „военен интерес с корени в съседна държава да контролира земя и енергийна мощност в пограничен район“.

Metlen и отбранителната индустрия на Гърция

Става въпрос за програма на гръцката национална електрическа компания ДЕИ и фирмата Metlen Energy & Metals (преди юни 2024 г. тя носеше името „Митилинеос“/Mytilineos) за купуване и изграждане на фотоволтаични инсталации в четири страни, сред които и България. У нас фотоволаичните паркове са за 500 MW мощност и са в различни степени на изграждане, съобщи преди около две години гръцкото министерство на енергетиката: Гърция купува фотоволтаични паркове в България.

Metlen е глобална индустриална и енергийна компания, която навлиза все по-активно в отбранителната индустрия. През януари тази година тя обяви придобиването на обект NK Trailers в индустриалната зона на Волос. Дружеството вече строи и разширява заводи за специализирани военни компоненти. През декември 2025 г. например Metlen съобщи, че чрез M Technologies е подписала договор с германската оръжейна компания KNDS Deutschland за доставка на 200 монтажни единици за танкове Leopard 2A8. M Technologies ще осъществява производството в отбранителния център на Metlen във Волос до 2031 г.: Metlen навлиза все по-активно в отбранителната индустрия.

Все пак основният профил на компанията е енергетиката и металургията. През есента на миналата година, в партньорство с Shell и TotalEnergies, тя спечели търга за доставка на втечнен природен газ за България за шест месеца напред – до март 2026 г. Става въпрос за товари от втечнен природен газ, идващи от САЩ и доставяни у нас през терминала в Александруполис: Стана ясно кои компании ще доставят втечнен природен газ за България през зимата.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: iStock

През лятото на 2025 г. базираната в Гърция глобална индустриална и енергийна компания обяви, че е подписала необвързващо споразумение за влизане в процеса на придобиване на 75% дял в българския бизнес за търговия с енергия "Мост Енерджи“ АД. Metlen се стреми да получи надеждна оперативна платформа в България, която ще улесни разширяването на настоящата клиентска база на компанията, като същевременно ще засили физическото ѝ присъствие в страната: Голяма гръцка енергийна компания затвърждава позиции в региона чрез България.

Защо Metlen е проблем за жителите на село Стройно?

Въпреки това жителите на Стройно подчертават военнопромишления характер на голямата фирма като аргумент срещу участието ѝ в проекта за фотоволтаичен парк.

„Инвеститорът вече премазва закони с финансовите си възможности. Общината ще бъде притисната за много други действия, след като той влезе във владение. Присъствието на инсталации, собственост на такъв производител, превръща района в мишена“, твърди Десислава Исаева.

На заседанието на Общинския съвет в Елхово през януари тя каза още: "Фирмата, стояща зад инвеститора в Бояново и Стройно, Metlen, е стратегически играч във военноиндутриалния комплекс на Гърция. Нейното ръководство се ангажира с всеобхватен инвестиционен план в отбранителния сектор и изтъква, че новият високотехнологичен завод за военна техника заздравява отбранителната автономия на Гърция и геопоитическата й позиция. Компанията гради интегриран индустриален комплекс за производство на компоненти за отбранителната индустрия, за да създаде център в района. С четвъртото си предприятие за високотехнологично военно оборудване тя очаква да бъде включена под Закона за стратегическа инвестиция на Гърция. Новият завод за €50 милиона на 10 дка площ ще има специализирана техника от най-ново поколение за производство на танкове (става въпрос за частите за Leopard във Волос - вижте тук, бел. ред.). Планираните пет завода ще формират оперативно съвместим отбранителен център, способен едновременно да изпълнява множество програми за производство и поддръжка на тежки оръжейни системи".

Снимка: iStock

Още: Ще произвеждат танкове Leopard в Гърция

Каква е връзката между отбранителната функция на конгломерата и проекта за чиста енергия у нас - не се споменава.

Какво се знае официално за проекта?

За изграждането на фотоволтаици у нас се знае, че Metlen е подписала рамково споразумение за сътрудничество с PPC Group - най-голямата компания за електрическа енергия в Гърция - за разработване и изграждане на портфейл от фотоволтаични проекти с обща мощност до 2000 MW в Югоизточна Европа, включително България, Италия, Румъния и Хърватия. В рамките на това партньорство Metlen управлява разработването, а PPC придобива проектите след тяхното завършване.

Партньорството включва около 500 MW соларни проекти в България, с по-широката цел да се ускори енергийната трансформация в региона: "България може да е енергийното сърце на региона". Европейските примери за зелен преход, които да последваме.

Освен това Metlen вече има дългогодишна история в енергийния сектор на Югоизточна Европа и участва в трансграничната търговия с електроенергия в България.

"Битка за оцеляване"

Законите за горите и за опазване на земеделска земя - общинска собственост, изискват парцели с променено предназначение да се продават на лицето, по чието искане е станала промяната, цитира Исаева Закона за горите, Закона за опазване на земеделските земи и Наредба за управление на горски територии общинска собственост.

"Площта на с. Стройно е 420 дка. Парцелите, предмет на инвестиционно намерение, са залепени до регулация. Вместо да е заобиколено от общинска земя, Стройно ще се окаже съсед до частни интереси с трансконтинентален характер върху площ от 516 дка – по-голяма от тази на селото. В парцелите - горски територии - попадат напорните водоеми на селото, а в парцелите - пасища - попадат водопреносните тръби. Отвори ли се землището на Стройно към инсталация край Бояново, останалите малки села на изток ще бъдат в същата битка за оцеляване", предупреди тя.

"През септември жителите на Стройно наблюдавахме като изтръпнали безмилостната сеч, която се извърши в името на спасяването на климата. Пред очите ни се разиграваше смъртната присъда на селото в името на устойчиво развитие. Селото посърна. Собствениците непосредтвено до парцелите вече планират да се изнесат към Елхово. Вече са изгонени животновъдите от пасището в Бояново и са изпратени в землище на 40 км отстояние. Изсечените 178 дка гора и опожарените през август още 306 дка привличаха ловджии и туристи в хотелския комплекс", аргументира се Исаева.

Още: ТЕЦ "Бобов дол" трови хората и иска даже повече, държавата крие и бездейства

Тя цитира искането на инвеститора към регионалната инспекция по околната среда (РИОСВ), която - по думите ѝ - описва "психосензорно въздействие от огледален ефект" и "електромагнитни полета" (няма такива точни цитати в официалния документ). 

Снимка: iStock

"Североизточният наклон на парцелите гледа директно в югозападно насочените дворове и къщи на селото. Рискът от пожари става неразумен", каза тя пред Общинския съвет в Елхово. А за електромагнитните полета добави, че са многократно застъпени в описанието на кабелното трасе Бояново-Тенево, като "излагането на продължително въздействие води до физиологични и биологични изменения".

"Но някак си тези полета не създавали риск за хора с нормално здравословно състояние в Стройно. Значи, инсталацията гарантирано ще афектира всички жители и посетители в недобро здраве и ще пречи на оздравяването на разболелите се. Дори дворовете да не са пълни сега, тенденцията е на изнасяне от градовете и ФЕЦ би унищожило тази перспектива за Стройно", твърди Исаева.

В изработването на проекта за ПУП-ПРЗ пише, че "въздействията по време на строителството са неизбежни, с ниска интензивност и комплексност, тъй като строителните дейности са свързани с едновременно въздействие върху повечето компоненти на средата, в т.ч. върху факторите на средата – качество на въздуха, шум, човешко здраве, растителен и животински свят, ландшафт, почви“. Основните въздействия ще са по време на строителството, но „краткотрайни, с честота в продължителност на работния ден и напълно обратими по отношение на атмосферен въздух, шум, води и почва. За почвите, ландшафта, животинския свят и растителността са неизбежни и еднократни, частично обратими. За останалите компоненти не се очаква въздействие. Не се предвижда отрицателно въздействие. С реализиране на ПУП-ПРЗ няма да настъпи ново, различно по вид от досега съществуващите въздействия в района“, четем в исккането за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка от кмета на Елхово Петър Гендов до директора на РИОСВ – Стара Загора (19 септември 2025).

Там има таблица, която обаче изрично описва кумулативни, дълготрайни, постоянни, отрицателни и преки въздействия върху растителния и животинския свят. 

Още: Metlen ще си партнира с водещ производител на стомана в Италия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Гърция фотоволтаичен парк Елхово фотоволтаици Metlen
Още от Климат
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес