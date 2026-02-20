Учени разкриха мистерията на странните розови камъни, открити в Антарктида

Учени наскоро разкриха голяма тайна, скрита в Антарктида - гигантско находище на гранит, заровено под ледника Пайн Айлънд. Както съобщава Earth.com, това откритие променя разбирането ни за миналото и бъдещето на континента.

Мистерията на розовия гранит на Антарктида

В планините Хъдсън розови гранитни камъни са разпръснати сред тъмни вулканични скали и в продължение на десетилетия учените се чудят как са се озовали там. Екип от Британската антарктическа служба (BAS) откри , че гранитите са се образували преди около 175 милиона години през юрския период. Това обаче не обяснява местоположението им, тъй като не се е очаквало камъните да са в тези планини.

Гравитационна дупка на Антарктида променя климата на Земята

Самолети, оборудвани със сензори за гравитация, прелетяха над ледника Пайн Айлънд и засекоха странен сигнал под леда. Данните разкриха скрито гранитно находище с ширина близо 100 километра и дебелина 7 километра. То се намираше дълбоко под ледника, невидимо в продължение на милиони години. Следователно откритите камъни не са случайни. Те са фрагменти от този подземен гигант, донесени в планините от древен лед.

„Чрез комбиниране на геоложко датиране с гравиметрични изследвания, ние не само разрешихме мистерията на произхода на тези камъни, но и получихме нова информация за това как ледникът се е движил в миналото и как може да се промени в бъдеще“, каза д-р Том Джордан, водещ автор на изследването и геофизик в Британската антарктическа изследователска станция (BAS).

Какво се крие в Кървавите водопади на Антарктида?

Скритата сила на ледника

Преди хиляди години, по време на последния ледников период, ледникът Пайн Айлънд е бил по-дебел и много по-мощен, отколкото е днес. Той е откъсвал скали от гранитното си легло, пренасял ги е през ландшафта и ги е изхвърлял в планините Хъдсън, докато ледът е изтънявал. Всеки камък сега маркира мястото, където някога е бил ледникът.

Тези данни помагат на учените да реконструират историята на ледника. Те ги въвеждат в компютърни модели, които предвиждат как ледът може да се движи в бъдеще.

Точните модели са важни, защото ледникът Пайн Айлънд е един от най-бързо топящите се региони в Антарктида. Това, което се случва там, влияе върху морските нива по целия свят.

Първото в света съоръжение за съхранение на ледени проби официално беше открито в Антарктида по-рано тази година – уникален проект, предназначен да запази ледени проби, които бързо изчезват поради глобалното затопляне.

Голяма изненада под леда в Антарктида: Какво откриха учените след пробиване на рекордна дълбочина