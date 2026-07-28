Проучване: Науката може да се справи с Ел Ниньо, но след това ще се появи мега Ла Ниня

Ново проучване показа, че съществува метод в геоинженерството, който би могъл да смекчи ефектите от супер Ел Ниньо.

Справянето с Ел Ниньо и рисковете, които крие

Авторите на проучването отбелязват, че въвеждането на аерозоли в атмосферата над определена област от Тихия океан би могло да изсветли облаците и да увеличи броя им, което би създало охлаждащ ефект, пише Science News. Компютърни модели показват, че подобни мерки биха могли да причинят атмосферни явления, които отслабват Ел Ниньо. Това от своя страна би намалило броя на екстремните метеорологични събития.

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Идеята за този вид геоинженерство се появи, след като климатолозите анализираха ефектите от мащабни пожари. След австралийските горски пожари през 2019-2020 г. огромни потоци от частици се издигнаха в атмосферата и след това се разпространиха над югоизточната субтропична част на Тихи океан. Пожарите осветиха облаците над океана и това осветление помогна за задействането на многогодишното явление Ла Ниня, противоположно на Ел Ниньо.

Този „случаен експеримент“ демонстрира как промените в облачната покривка в определен регион могат да повлияят на мащабни климатични модели, казва Уанг, който е провел изследването в Института по океанография „Скрипс“ в Ла Хоя, Калифорния.

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Екипът се запита дали подобен ефект може да се създаде чрез геоинженерство, за да се смекчат последиците от Ел Ниньо, „топлата“ фаза на многогодишен климатичен феномен, известен като Ел Ниньо-Южно колебание. Ел Ниньо обикновено трае по-малко от година, но последствията от него могат да бъдат смъртоносни и скъпоструващи. В миналото силни Ел Ниньо са донесли горещи вълни на сушата и океаните, причинявайки проливни дъждове и наводнения в някои части на света и тежка суша в други.

Използването на аерозоли, специално предназначени за подобряване на облачната покривка в източната субтропична част на Тихия океан, би било целенасочена форма на климатично геоинженерство, наречена „изсветляване на морските облаци“ (MCB). MCB предполага, че определени аерозоли – особено морски соли, въведени в атмосферата, биха могли да изсветлят най-облачните области на океана, правейки ги по-бели и по-отразяващи, позволявайки на повече слънчева радиация да се отразява обратно в космоса и спомагайки за охлаждането на планетата.

За да моделират как OMO може да смекчи Ел Ниньо, изследователите се фокусираха върху две силни събития Ел Ниньо: 1997–1998 г. и 2015–2016 г. След това екипът идентифицира места с най-висока плътност на пожарните частици над югоизточната част на Тихи океан и целенасочено инжектира аерозоли в тези региони в своите компютърни симулации.

Екипът симулира значителна концентрация на частици – около 500 частици на кубичен сантиметър – и променя времето на тези облачни импулси, за да види какво би се случило, ако инжекциите се случат в самото начало на Ел Ниньо или когато то наближи своя пик, както и колко дълго ще продължи инжектирането.

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Всичко това е направило симулираното Ел Ниньо по-слабо от реалните събития. Но колко по-слабо зависи от времето, установи екипът. Например, за събитието от 2015-2016 г., инжектирането на частици от юни до февруари на следващата година доведе до най-силно охлаждане. Но започването на инжектирането през декември, по същество в последния момент, доведе до най-малко охлаждане. Това вероятно е така, защото дотогава динамиката на Ел Ниньо вече е в разгара си и всяко охлаждане е по-локализирано, предполагат изследователите.

В същото време много изследователи остават предпазливи по отношение на климатичната намеса. Например, изследвания на климатолога Джеймс Хейууд показват, че охлаждането на източната част на Тихия океан може да доведе до „мега Ла Ниня“, многократно по-силна от наблюдаваната преди.