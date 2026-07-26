40°C през деня и мразовито през нощта: Защо температурата в пустинята пада рязко след залез слънце?

Учени успяха да разгадаят природата на екстремните температурни колебания в пустините, където дневната жега често отстъпва място на интензивен студ след залез слънце. Причината за такова рязко нощно охлаждане са уникалните климатични условия, които позволяват на натрупаната слънчева топлина да се разсейва безпрепятствено и мигновено директно в атмосферата. За това пише научното издание Science Times.

Защо температурата в пустинята пада бързо след залез слънце?

Основната причина за рязкото спадане на температурата в пустинята е критичната липса на влага във въздуха. Обикновените водни пари в други климатични условия ефективно задържат топлината, но изключително сухият пустинен въздух позволява на нагрятите маси да се издигат и изчезват много по-бързо.

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Традиционно безоблачното небе над сухите райони на планетата също играе важна роля в този процес. Тъй като там на практика няма плътни облаци, които да действат като естествен изолационен слой и да отразяват топлината обратно към земята, остатъчната топлина се излъчва директно в космоса практически без съпротивление.

Пясъкът също допринася значително за тези бързи промени, тъй като се нагрява невероятно бързо през деня, но не е в състояние да съхранява енергията за дълго. Веднага щом слънцето залезе, песъчливата почва мигновено губи топлината си чрез радиационно охлаждане, което прави нощта наистина хладна.

Ролята на растителността и климата

В повечето други региони на Земята високата влажност действа като естествено термично одеяло, затопляйки земята през нощта и предотвратявайки твърде бързото ѝ охлаждане. В пустинна среда липсата на такава влажност означава, че на практика няма нищо, за което да се задържи на повърхността след здрач.

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Допълнителен фактор е много оскъдната растителност, която не е в състояние да предпази почвата от пряка слънчева светлина и да стабилизира цялостния микроклимат. Поради липсата на големи дървета и храсти, които да запазват влагата и да осигуряват сянка, сухият пейзаж ежедневно изпитва екстремни температурни колебания между дневна светлина и тъмнина.

Благодарение на еволюцията, местните животни са се научили ефективно да избягват най-горещата част от деня, за да избегнат топлинен удар. Повечето пустинни обитатели стават активни само вечер, през нощта или рано сутрин, когато сухият въздух става значително по-хладен и по-комфортен за лов.

През деня обитателите на пустинята избягват прегряване, като се заравят дълбоко под земята или намират убежище в редките сенчести места между скалите. В същото време някои животински видове разчитат на специални анатомични особености, насърчаващи тяхната адаптация, които минимизират загубата на вода и перфектно регулират телесната си температура по време на резки температурни колебания.

Растенията също са се адаптирали перфектно към тези екстремни колебания, тъй като кактусите и другите сукуленти са се научили ефективно да съхраняват вода в стъблата си. Тяхната уникална структура и дебела кора минимизират изпарението на влага, което им позволява да оцелеят успешно въпреки суровите условия на околната среда.

Хората, които живеят постоянно или временно пътуват до такива сурови региони, също трябва внимателно да се подготвят както за силна жега, така и за пронизващ студ. През деня леките, дишащи дрехи са от решаващо значение, докато след залез слънце топлите дрехи са задължителни.

Припомняме, че в мексиканската пустиня се намира така наречената „Зона на мълчанието“. Пустинята е отблъскваща за хората и отдавна е обгърната от мистични истории и легенди, постоянно привличайки изследователи на паранормални явления.

В тази мистериозна територия радиостанциите спират, телевизорите не приемат предавания, компасите не работят и дори часовниците спират. „Зоната на мълчанието“ е равна, пуста равнина, осеяна само с трънлии храсти или кактуси.

През 30-те години на миналия век пилот от мексиканския щат Коауила на име Франсиско Сарабия лети над пустинята с военна цел. Веднага щом пресича границата на „мъртвата“ зона, той губи радиовръзка и едва не се разбива, когато всичките му бордови инструменти отказват. Тъй като самолетът е военен, Франсиско е принуден да подаде доклад и става първият човек в историята на страната, засегнат от аномалната зона.

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