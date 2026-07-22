Учени разкриха как Ел Ниньо ще се отрази на акулите в Тихия океан

Изследователите прогнозират, че екстремното явление Ел Ниньо може да причини скок в нападенията на акули, тъй като хищниците се изместват извън естествените си ареали.

Влиянието на Ел Ниньо върху акулите

През последните няколко месеца учените предупреждават, че в Тихия океан се заражда невероятно супер-Ел Ниньо с огромна сила. Известно е, че това климатично явление влияе на климата по целия свят, но сега учените откриха друго, по-малко предвидимо последствие, пише Daily Mail.

Наблюденията показват, че супер Ел Ниньо не само може да причини хаос в глобалните метеорологични системи, но е вероятно да предизвика и рязко увеличение на атаките от големи бели акули, предупреди Крис Лоу, експерт по акули в Калифорнийския държавен университет в Лонг Бийч.

Учените са установили, че големите бели акули вече са принудени да напуснат естествените си местообитания в търсене на по-студени води. Големите бели акули обикновено се събират край тихоокеанското крайбрежие на Мексико през летните и есенните месеци. Тъй като обаче супер Ел Ниньо причинява покачване на температурата на водата в района, акулите се движат на север.

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Според професор Лоу, големите бели акули вероятно ще нахлуят в крайбрежието на Калифорния. Учените прогнозират, че пикът на нашествието на хищници вероятно ще се падне в периода от юли до септември.

Професор Лоу и колегите му наблюдават големи бели акули в Южна Калифорния от 2009 г. Оттогава те са успели да забележат и уловят 350 индивида - това им е позволило да открият как температурата влияе на миграцията на хищниците.

Миналия месец учените потвърдиха, че в Тихия океан започва да се образува „отклонение Ел Ниньо“, въз основа на сателитни наблюдения на височината на морската повърхност. Измерванията от спътника Sentinel-6 Michael Freilich показаха, че морското равнище се е повишило в някои райони на екваториалната част на Тихия океан до края на юни.

Екипът на професор Лоу наблюдава акулите във водите на Калифорния и за първи път забелязва скок в броя на бебетата акули през февруари. Учените казват, че това е твърде рано, тъй като подобен скок обикновено не се наблюдава до средата на април.

Известно е, че младите акули не харесват топла вода, така че плажовете в Южна Калифорния, където водата е по-студена, отколкото в Мексико, могат да бъдат магнит за големите бели акули.

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Тъй като прогнозата за това лято е по-горещо от обичайното, учените предвиждат увеличение на броя на почиващите, както и на хищниците. За съжаление, това вероятно ще доведе до увеличаване на нападенията на хищници, според учените

Според Международния архив за нападения от акули, който проследява атаките по целия свят, Съединените щати са на първо място в света по непровокирани нападения от акули - атаки, при които човек не е инициирал контакт с акулата, нито умишлено, нито неволно.

Започнало супер Ел Ниньо е толкова мощно, че те го сравняват с Годзила. Наблюденията показват, че Ел Ниньо набира сила невероятно бързо, а последствията се очаква да бъдат катастрофални за планетата и хората.

Последната прогноза на Световната метеорологична организация (СМО) показва, че условията на Ел Ниньо вероятно ще се развият в силно явление между юли и септември тази година. Метеорологичните модели също така показват, че температурите на повърхността на океана показват устойчиво и значително затопляне в ключови централни и източни региони на Тихия океан.

Очаква се температурите на океаните да се повишат средно с 2°C, а Ел Ниньо вероятно ще продължи да се засилва през есента в Северното полукълбо, засягайки много региони на земното кълбо.

Учените прогнозират, че този естествен цикъл на затопляне ще усили ефектите от изменението на климата, които влияят на времето по света, което ще доведе до потенциално катастрофални екстремни метеорологични явления.

Генералният секретар на СМО Селест Сауло заяви, че настоящото явление Ел Ниньо ще увеличи вероятността от суша и проливни дъждове, както и риска от горещи вълни на сушата и горещи вълни в много региони на света. Това предупреждение е особено тревожно, като се има предвид, че Европа вече се сблъсква с безпрецедентна жега.

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