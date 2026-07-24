В този град бяха засадени 880 000 дървета, а температурата спадна с няколко градуса

Колумбийският град Меделин се превърна в един от най-известните примери за това как природата може да помогне в борбата с жегата и климатичното затопляне. Като част от програмата „Зелени коридори“ по пътища, паркове, реки и обществени пространства са засадени приблизително 880 000 дървета и над 2,5 милиона храсти и други растения.

Залесяването като мярка за борба с глобалното затопляне

Проектът е започнал през 2016 г. Неговата цел е да се намали ефектът на градския „топлинен остров“, причинен от гъстото застрояване, прекомерния асфалт и намаляването на зелените площи. Тези фактори доведоха до прегряване на улиците и влошаване на качеството на живот на жителите.

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Дърветата охлаждат въздуха по два начина: те създават сянка, предпазвайки пътищата и сградите от пряка слънчева светлина, а също така изпаряват влагата през листата си, като по този начин естествено понижават температурата на околния въздух. Проучвания показват, че благодарение на озеленяването средната температура в града е спаднала с около 2°C, а в най-сенчестите райони въздухът е станал по-хладен с до 5°C.

Според съобщенията, новите зелени пространства са подобрили качеството на въздуха, намалили нивата на шум, създали са местообитания за птици и опрашители и са направили ходенето и колоезденето по-комфортни.

Днес програмата на Меделин се смята за един от най-добрите примери за градска адаптация към изменението на климата. Тя се изучава от експерти по целия свят, тъй като мащабното озеленяване може да направи градовете не само по-красиви, но и значително по-комфортни за живеене с повишаването на температурите.

Докато Колумбия успешно се бори с жегата и изменението на климата, Европа страда от праха от Сахара. Концентрациите на пустинен прах в цяла Европа са се увеличили с 10–25% през последните години, като Канарските острови и Южна Испания са пострадали най-много. Учените предупреждават, че проблемът само ще се влоши с по-нататъшното затопляне на климата.

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През последното десетилетие концентрациите на прах от пустинята Сахара в Европа са се увеличили с 10–25%, а във Великобритания замърсяването на въздуха, свързано с такъв пренос, се е увеличило с почти 50%. Това показва ново проучване, озаглавено „Растящо замърсяване на въздуха в Европа с прах от Сахара под влияние на изменението на климата“, публикувано в списание Nature.

Според доклада, специалисти са анализирали над 18 500 ежедневни измервания от 103 мониторингови станции в цяла Европа. Най-високите концентрации са регистрирани в южната част на континента, особено в Испания и Канарските острови, през които сахарският прах най-често навлиза в Европа.

Основната причина е нарастващото опустиняване в Северна Африка, което се ускорява поради глобалното затопляне и човешката дейност. Според съобщенията броят на прашните бури е останал почти непроменен, но те са станали значително по-силни и пренасят повече прах на север.

Защо сахарският прах е опасен за хората? Съобщава се, че пиковете в концентрациите на прах са съпроводени с увеличен брой смъртни случаи от инфаркти и остри респираторни заболявания. Дългосрочното излагане на замърсен въздух също увеличава риска от астма, хроничен бронхит и други белодробни заболявания.

Децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания са особено уязвими. Най-честите симптоми включват кашлица, затруднено дишане, стягане в гърдите и дразнене на очите, носа и гърлото.

Друго добре известно последствие е така нареченият „кървав дъжд“. По време на валежите, дъждовните капки улавят частици сахарски прах, оставяйки червеникаво-кафяви следи по колите, прозорците и други повърхности след дъжда.

Освен това, сахарският прах намалява и ефективността на слънчевите панели. Утаяващите се частици блокират слънчевата светлина, намалявайки производството на електроенергия с 15-30%, а по време на силни прашни бури загубите могат да надхвърлят 50-80%.

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