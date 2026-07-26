Апокалипсис или реалност: Как прахът от Сахара променя климата на Европа и защо заплашва всички

Нивата на запрашаването с пустинен прах от Сахара се увеличават бързо в европейските страни. Той вече засяга не само южните региони, но достига и до Скандинавия и Британските острови. Въпреки че общият брой на прашните бури не се е увеличил, всяка такава буря сега носи значително повече пясък, което има пряко въздействие върху смъртността и хоспитализациите. Това се доказва от резултатите от мащабно проучване, публикувано в научното списание Nature.

Пустинният прах от Сахара

Разграничаването на пустинния пясък от градския смог е много трудно, затова учените са използвали алуминий като основен маркер за проследяване, тъй като той почти никога не се генерира от местния транспорт. Специалистите са комбинирали тези химични измервания със сателитни данни и изкуствен интелект, за да създадат подробна карта на праха на континента.

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За да надникне в миналото, екипът анализира леда на Монте Роса в Алпите, където прахът се е запазил на пластове от 1750 г. Те откриха, че ледените слоеве от 2010 до 2020 г. съдържат два пъти повече сахарски пясък, отколкото преди глобалното затопляне.

Картата потвърди, че Южна Европа вдишва приблизително 2,5 пъти повече пустинен прах от северните региони. Италия и централното Средиземноморие понасят най-големия удар, като се съобщава за рязко увеличение на замърсяването на въздуха.

Поразителен пример за последствията се случи през пролетта на 2022 г., когато серия от мощни прашни бури оцветиха небето над Европа в оранжево. Снегът в Пиренеите и Алпите стана почти червеникав поради голямото количество сахарски прах.

Изследователите стигнаха до заключението, че постепенното изсушаване на пустините и мащабното опустиняване в Северна Африка, особено в Мароко, са движещата сила на тези процеси. Друг опасен фактор е глобалната промяна в атмосферната циркулация.

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Новите модели на налягане просто са направили ветровете много по-ефективни при улавянето и пренасянето на огромни количества пясък далеч на север от Европа. Тези две сили работят в една и съща посока и с затоплянето на климата ситуацията само ще се влоши.

Заплахи за здравето и безсилието на екологичните стандарти

Нарастващите нива на прах възпрепятстват усилията на европейските градове да пречистят въздуха си от местните промишлени емисии. Към 2021 г. само прахът от Сахара е представлявал близо една трета от годишния лимит на замърсяване на Световната здравна организация за Южна Европа.

Според медицински оценки, по време на силни прашни бури, дневната смъртност се увеличава. Децата остават най-уязвимата група: процентът на хоспитализациите им поради респираторни проблеми се увеличава три пъти по-бързо от този на възрастните.

Припомняме, че според мрежата за мониторинг EuroMOMO, подкрепена от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) и Световната здравна организация (СЗО), в Европа са регистрирани над 10 000 допълнителни смъртни случая в резултат на екстремните горещини.

Повече от 9 000 от смъртните случаи са били хора на 65 и повече години.

„Подобен излишък по това време на годината е необичаен. Наистина е много висок. Трудно е да се обясни толкова високо ниво на свръхсмъртност с нещо друго освен с екстремни горещини“, казва Ласе Вестергор, главен лекар в Националния серумен институт на Дания.

Учените също така отбелязват, че горещата вълна в края на юни би била „почти невъзможна“ без предизвиканите от човека климатични промени, които правят подобни метеорологични явления по-чести и интензивни.

Ройтерс уточнява, че данните от 27 страни от Европейския съюз отразяват свръхсмъртността от всички причини, а не само случаите, пряко свързани с жегите.

Същевременно изследователите отбелязват, че между 22 и 28 юни не е имало други значими фактори, особено нови вълни на COVID-19, които биха могли да обяснят рязкото покачване на смъртните случаи до 10 650. През този период горещата вълна достигна своя връх във Франция, Испания, Обединеното кралство и други страни.

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