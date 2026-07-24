След повече от 60 години, учените неочаквано откриха, че един регион на Африка, който те считаха за мъртъв, всъщност кипи от живот. Оказа се, че подводен коралов риф, смятан за мъртъв, е жив и процъфтяващ край бреговете на Бенин.

Регионът в Африка, който учените считаха за мъртъв

Океанът покрива по-голямата част от повърхността на планетата и е дом на невероятен брой живи същества, включително коралови рифове. Кораловите рифове обикновено се свързват с красиви тропически острови и плитки води, гъмжащи от риба, но има и други видове рифове, разположени на големи дълбочини, пише IFLScience.

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Тези коралови рифове са известни като мезофотични коралови екосистеми, а една от тях се намира край бреговете на Бенин. Преди това смятан за мъртъв, този риф сега, повече от 60 години по-късно, е открит от учените като кипящ от живот.

Известно е, че мезофотните коралови екосистеми се намират на границата между зоната, където светлината прониква през вълните, и зоната, където температурите на океана започват да падат. Казано по-просто, те са разположени по-дълбоко в океана от повечето типични коралови рифове, в преходната зона между плитките води и дълбокия океан.

За съжаление, въпреки екологичното им значение, тези райони исторически са били слабо проучени. Това важи особено за водите на Гвинейския залив край бреговете на Западна Африка. Един такъв дълбоководен риф се намира край бреговете на Бенин и е открит за първи път през 60-те години на миналия век. По това време е открита процъфтяваща коралова общност на дълбочина от 52 до 56 метра. Оттогава се смята, че тези рифове са загинали, но учените сега са открили, че това не е така.

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Водещият автор Жерар Зинзиндуе от Института за геоложки и океанологични изследвания в Бенин заяви, че той и колегите му са използвали сонар, за да открият признаци на рифове. Резултатите показват здравословна коралова екосистема, състояща се главно от осемлъчеви корали, които образуват коралова градина.

Екипът също така установи, че видове като гвинейската риба-ангеола (Holacanthus africanus), чернораираната риба-войник (Myripristis jacobus) и златната африканска риба-луциан (Lutjanus fulgens) обитават този регион.

Учените смятат, че са успели да открият само малка част от този процъфтяващ регион, което може би отразява колко малко все още знаем за крайбрежните райони на Западна Африка и отвъд нея. Освен това, резултатите от новото проучване са първото доказателство за жива мезофотична коралова общност край бреговете на Бенин, повече от 60 години след първоначалното ѝ откриване.

Това е първото официално потвърждение за жизнени дълбоководни коралови съобщества в Гвинейския залив. Авторите подчертават, че е твърде рано да се правят окончателни заключения, но откритието показва колко малко знаем за крайбрежните води на Западна Африка. Подобни системи вероятно съществуват и другаде, но всеки случай изисква допълнително потвърждение на място.

Изследователите все още не са взели проби от коралите, така че точната идентификация на вида все още предстои. Също така остава неизвестно дали тези корали са били мъртви преди половин век или са се възстановили с времето. Според стари карти този рифов пояс може да се простира по крайбрежието на 40 километра, но досега е проучен само малък участък. Учените планират да се върнат на мястото с пълномащабна програма за гмуркане, за да разберат по-добре историята на рифа и промените, настъпили в океана през последните десетилетия.

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