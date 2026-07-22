Учени за Ел Ниньо: Най-лошото тепърва предстои, екстремните горещини по света ще продължат до началото на 2027 г.

Изследователите отбелязват, че супер Ел Ниньо непрекъснато набира скорост - моделите показват, че тази ужасна климатична ситуация ще продължи до началото на 2027 г.

Прогнозите на учените за Ел Ниньо

През последните няколко месеца учените предупреждават за появата на изключително силно Ел Ниньо в тропическия Тихи океан, чийто мащаб учените дори са сравнявали с Годзила. Сега учените публикуваха актуализирана информация за супер Ел Ниньо - „развива се ужасна климатична ситуация“, пише Daily Mail.

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Нови данни показват, че Ел Ниньо се засилва в тропическия Тихи океан, като температурите на морската повърхност показват постоянна тенденция на повишаване. Учени от Колумбийския университет направиха откритието: от април до юни температурите на морската повърхност в региона са били с около 0,98°C над средните. До юни те са се повишили до 1,55°C над средните, а на 15 юли са се повишили още повече, достигайки 2,1°C над средните.

Още по-тревожно е, че условията, наблюдавани в Тихия океан, показват, че феноменът Ел Ниньо продължава да се засилва, което показва, че вероятно би могъл да се превърне в изключително силно Ел Ниньо.

Изследователите също така заявиха, че за съжаление най-лошото тепърва предстои. Новият анализ прогнозира по-нататъшно засилване на явленията Ел Ниньо през 2026 г.; те вероятно биха могли да продължат и до началото на 2027 г.

Проучването, което анализира както океанските, така и атмосферните показатели за Ел Ниньо, прогнозира 100% вероятност Ел Ниньо да продължи до март и 94% вероятност климатичната ситуация да продължи до май.

Световната метеорологична организация прогнозира температури над нормалните това лято, със затопляне в по-голямата част от земното кълбо. Най-екстремните горещини се очакват в южната и западната част на Северна Америка, Централна Америка, Карибите, Европа, Северна Африка и голяма част от Азия. Най-голямо затопляне обаче вероятно ще се наблюдава в северната част на Южна Америка, докато температури над нормалните се прогнозират в по-голямата част от Южна Африка. Условията на Ел Ниньо вероятно ще доведат до студена и влажна зима във Великобритания.

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Учените предупреждават, че поради скритото влияние на глобалното затопляне, Ел Ниньо подготвя напълно нови и непредсказуеми последици за човечеството. Според тях това, което ще се случи през 2026 година, е само репетиция за предстоящите бедствия.

Те поясняват, че Тихи океан се затопля бързо, атмосферата се преструктурира – и всичко това означава едно: Ел Ниньо се завръща. Този път, според прогнозите, то ще се случи на фона на рекордно гореща планета. И това, според климатолозите, е съвсем различна история от всички предишни. Световната метеорологична организация (СМО) предупреждава за приближаващото ново Ел Ниньо в официалния си доклад.

В предовод от испански „Ел Ниньо“ означава „малко момче“ или „бебе“. Това име му е дадено от перуански рибари, които забелязали, че на всеки няколко години преди Коледа топло течение залива бреговете на Южна Америка, причинявайки изчезването на рибата. Днес знаем, че този „коледен гост“ е задвижван от един от най-мощните климатични механизми на Земята.

В нормални години, пасатите – постоянни тропически ветрове, тласкат топлите повърхностни води на запад от американското крайбрежие към Индонезия и Австралия. Близо до Перу и Еквадор, студена, богата на хранителни вещества вода се издига от дълбините, където има изобилие от риба. Но на всеки две до седем години тази система се разпада. Ветровете отслабват, топлата вода се разпространява на изток и изведнъж някои региони са наводнени от проливни дъждове, други са обхванати от суша, а средната температура на планетата се покачва рязко. Това е Ел Ниньо.

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