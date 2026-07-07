„Климатичната Годзила“ в Тихия океан се разраства бързо: Последствията ще бъдат катастрофални

Климатолози алармират, че Ел Ниньо бързо набира сила в тропическите райони на Тихия океан и последствията ще бъдат катастрофални. Започнало супер Ел Ниньо е толкова мощно, че те го сравняват с Годзила. Наблюденията показват, че Ел Ниньо набира сила невероятно бързо, а последствията се очаква да бъдат катастрофални за планетата и хората, пише Daily Mail.

„Климатичната Годзила“ Ел Ниньо

Последната прогноза на Световната метеорологична организация (СМО) показва, че условията на Ел Ниньо вероятно ще се развият в силно явление между юли и септември тази година. Метеорологичните модели също така показват, че температурите на повърхността на океана показват устойчиво и значително затопляне в ключови централни и източни региони на Тихия океан.

Супер Ел Ниньо, който уби 50 милиона души през XIX век, може да се завърне тази година

Очаква се температурите на океаните да се повишат средно с 2°C, а Ел Ниньо вероятно ще продължи да се засилва през есента в Северното полукълбо, засягайки много региони на земното кълбо.

Учените прогнозират, че този естествен цикъл на затопляне ще усили ефектите от изменението на климата, които влияят на времето по света, което ще доведе до потенциално катастрофални екстремни метеорологични явления.

Генералният секретар на СМО Селест Сауло заяви, че настоящото явление Ел Ниньо ще увеличи вероятността от суша и проливни дъждове, както и риска от горещи вълни на сушата и горещи вълни в много региони на света. Това предупреждение е особено тревожно, като се има предвид, че Европа вече изпитва безпрецедентна жега.

Тревожно: Ел Ниньо през 2026 е само репетиция за предстоящите бедствия

Ел Ниньо - Южното колебание е естествен метеорологичен цикъл, който е един от основните фактори, определящи годишните метеорологични вариации. На всеки две до седем години цикълът преминава от фаза на охлаждане на Ла Ниня към фаза на затопляне на Ел Ниньо. Концентрацията на топла вода може да повиши средните глобални температури и да наруши метеорологичните модели в глобален мащаб.

През юни 2026 г. учените потвърдиха, че температурите на морската повърхност в Тихия океан са преминали прага за официалното начало на Ел Ниньо. Експертите обаче сега прогнозират, че метеорологичното явление само ще се засилва с времето. Ел Ниньо обикновено достига своя връх между ноември и февруари, като най-силното му въздействие върху глобалните температури е година след началото му.

Учените отбелязват, че специфичните ефекти, причинени от Ел Ниньо, може да варират, но в повечето случаи това климатично явление води до повишени глобални температури и екстремни метеорологични явления по целия свят.

Междувременно учени съобщиха, че в една страна в Южното полукълбо започна лято вместо зима под влияние на Ел Ниньо. В Лима, Перу, град в южното полукълбо, дом на над 10 милиона души, зимата започва между май и юни. Но тази година, вместо очакваното застудяване, лятото се завърна в региона. Миналият уикенд температурите се повишиха до 27 градуса по Целзий. Според „Вашингтон пост“, жители и гости на града се наслаждават на плуване в океана, след като температура на водата се повиши с няколко градуса.

В Паита, Перу, северно от Лима, температурите на водата се повишиха с впечатляващите 7 градуса по Целзий над средните. Това се дължи на вълна от рекордно високи температури, преминали през дълбокия Тихи океан през последните два месеца и сега достигащи бреговете на страната. Тази вълна е свързана с развиващото се Ел Ниньо, което според последните модели може да се превърне в най-силното в историята.

Супер Ел Ниньо се засилва бързо: Задават се климатични бедствия по целия свят