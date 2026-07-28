„Огнени облаци“ достигнаха Европа: Рядко и опасно явление във Франция

Пожарите във Франция отключиха нова заплаха - огромни облаци, които създават свои собствени ветрове и дори мълнии, които разпалват нови пожари.

„Огнените облаци“ във Франция

„Огнените облаци“ или пирокумулонимбусите изглеждат като зловещи гръмотевични облаци, които се образуват в резултат на горски пожари и могат да подхранват пожари, пише Phys.org. Това явление е ново както за Франция, така и за Европа като цяло, отбелязва експертът по горски пожари Жан-Батист Филип.

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Какво представлява това явление? Това е буря, която образува стълб от въздух над огън. Всичко започва с един малък бял облак - купест облак, който се образува от превръщането на водните пари в малки капчици. Докато слънцето нагрява земята, водните пари внезапно кондензират. Купестият облак става много по-голям, защото съдържа хиляди тонове вода. След това, когато околният въздух се затопли достатъчно, той образува колона от облак - купесто-дъждовен облак.

Това допълнително кондензира въздуха и генерира повече енергия, създавайки възходящи течения със скорост над 150 километра в час.

След това вали, но дъждът се изпарява, преди да достигне земята. Въпреки това, той все още охлажда атмосферата на мястото на валежите, създавайки силни низходящи течения.

„Често, ако един облак стане твърде голям, достигайки 10-15-20 км височина, той се издига по-високо и навлиза в тропосферата, долния слой на атмосферата Самият облак генерира мълниеносни разряди, което води до така наречените сухи мълнии. Дъждът не достига до земята и мълнията просто удря суха трева, като по този начин предизвиква нови пожари“, обяснява експертът.

Според подполковник Ерик Брокарди, говорител на Френската национална федерация на пожарникарите (FNSPF), покачването на температурата на земята в епицентъра на пожара е толкова интензивно, че горещият въздух се издига в стълб и, срещайки се с по-хладни въздушни маси, създава пирокумулонимбус. Експертите наричат ​​това „ефект на комина“. Вътре такъв огромен облак „генерира своя собствена метеорологична система“ и запалва всичко „по пътя си“.

„В облака се образуват мълнии, които удряха жарава на земята, допълнително разпалвайки огъня... Излъчва се нисък, бумтящ звук“, обяснява Брокарди, цитиран от France 24). Той добави, че пирокумулонимбусът може да се разпространи във всички посоки и да създаде множество огнени фронтове, което прави ситуацията „напълно непредсказуема“.

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В департамента Жиронд в югоизточна Франция, където е регистриран един от най-големите горски пожари в страната това лято, наистина се наблюдават „огнени облаци“, потвърждава Жан-Батист Филипи, изследовател във Френския национален център за научни изследвания. Филипи, който практикува това, което той нарича „военна метеорология“, е специализиран в моделиране на горски пожари и взаимодействия между огъня и атмосферата и е част от екип от експерти, подпомагащи спасителите, работещи в Жиронд.

„Това, което се случва сега, е наистина безпрецедентно. Да видиш такъв огромен и висок облак над пожар е изключително рядко явление“, казва той, цитиран от Le Monde.

„Огнените облаци“ са често срещано явление в Португалия, Калифорния и Австралия. В Португалия те бяха рядкост, докато смъртоносните пожари през 2017 г. в Педрогао Гранде не промениха ситуацията. Във Франция пирокумулонимбусните облаци са сравнително ново явление. През 2022 г. те бяха наблюдавани в Ландирас, южно от Бордо, но не за дълго.

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