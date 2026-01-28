Учени направиха тревожно откритие за подводен каньон до Италия

Изследователи са направили обезпокоително откритие в подводен каньон в Средиземно море. Това съобщава CNN. По време на мисия в каньона Капрера, дълбок приблизително 1000 метра, изследователи откриха обезпокоителни признаци на човешко влияние в неизследваните дълбини на Средиземно море.

Тревожно откритие за подводен каньон до Италия

Този морски участък, разположен близо до Сардиния, е част от оживен корабен маршрут между Франция и Италия и отдавна се смята за една от „последните големи граници“ на Средиземно море, според морския биолог Джиневра Балдроки.

Прочетете също: В каньона на Чернелка – сред тишината на легендите (СНИМКИ)

Екипът на фондация „Един океан“, заедно със CNN, изпрати дистанционно управляван апарат (ROV), за да изследва подводния каньон. По време на спускането си ROV регистрира богата екосистема: дълбоководни риби, коралови мрежи и големи морски бозайници, включително китове и делфини.

Но наред с това, учените открили следи от човешка дейност: изхвърлени рибарски мрежи и замърсяване с пластмаса. „Наблюдавахме рядка популация от мекостенни горгонии, напълно унищожени от тези дълги рибарски корди“, казва член на изследователския екип.

Балдроки добави: „Каньонът е истински кръстопът между Франция и Италия, така че има всички тези смущения в трафика, които създават акустично замърсяване, както и проблеми с риболовните дейности като дънното тралене. Много от тези животни, които вече се считат за застрашени, се хващат в мрежи и умират.“

Прочетете също: Марсианските каньони са изсечени от лава, а не от вода

През последните десетилетия покачването на температурите на морето и повишаването на киселинността доведоха до загубата на до 50% от кораловите рифове в света, а глобалното затопляне през 2023 г. допълнително ускори този процес, засягайки две трети от коралите.

Изследователите открили и замърсяване със забранени химикали, по-специално пестицида ДДТ, който е забранен през 70-те години на миналия век. „Въпреки че ДДТ е забранен от 70-те години на миналия век, все още го откриваме навсякъде и той влияе върху хормоните, растежа и размножаването на морските организми“, обяснява Балдроки.

Фондация „Един океан“ в момента търси одобрение от Италия и ЕС, за да обяви каньона за морски резерват и да запази тези редки дълбоководни екосистеми.

Прочетете също: Нова карта разкрива гигантски подводни каньони на Антарктида