"Адски смърди": Още санкции може да ударят "Лукойл", смята бивш енергиен министър

„В България дори да ни казват да не се паникьосваме и че властта има план, поведението на управляващите е стряскащо. В поведението на управляващите, които взеха решение да забранят временно износа на дизелово и авиационно гориво, се виждат стряскащи мерки. Никой няма идея какво ще е отражението върху бюджета с тази мярка“. Това заяви бившият енергиен министър Александър Николов пред bTV за бъдещето на "Лукойл".

Още: Придворните на Путин го вкараха в капан: Как Кремъл надцени силите си и удави "Лукойл"

Той посочи, че за информация от Министерство на финансите, затваряйки пазара дори и временно на стойност 4 млрд. лв. това, което ще се случи е, че държавният бюджет ще е контузен с минимум от 100 млн. лв.

"Адски смърди" и ще ударят ли отново "Лукойл" със санкции?

Още: Politico: Властта в България се моли на Тръмп за "Лукойл Нефтохим", за да не дойде Радев

Александър Николов запита държавата има ли представител в рафинерията в Бургас или няма. „В момента, в който се създава проблем за 9-милиарден пазар и при 11-дневно мълчание, трябваше да излязат и да кажат, че върви процедура, която или ще одобри, или ще откаже сделката за „Лукойл“, възмутен е бившият енергиен министър.

Решението, по думите му, е ясно – или ще отпаднат санкциите за рафинерията, или тя ще има нов собственик.

Според Николов ощетяването на бюджета, е причина да се налагат вторични санкции на "Лукойл". „В момента се намираме в сезон, в който консумацията на керосиново гориво е на много ниски стойности и никой не излезе да каже какви са запасите в рафинерията и дали те са за над 4 месеца, ако утре спре да работи. Когато се създадат забрани за функциониране на нормалния пазар, това ще бутне цените при нас нагоре. Така се създава изкуствен канал за контрабанда“, коментира Николов.

Той недоумява пак как е възможно 11 дни държавата да не може да си влезе в обувките за „Лукойл“. „Всеки един литър нефт, който влезе в България има ясна проследимост – дали има липси, на кого се продава и къде отива горивото. Всичко това не може да бъде скрито“, подчерта Александър Николов. Той смята, че „адски смърди“ на конкретна поръчка какво да се направи с „Лукойл“.

Още: Парламентът спешно забрани износа на горива