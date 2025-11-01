Придворните на Путин го вкараха в капан: Как Кремъл надцени силите си и удави "Лукойл"

Малцина са си мислили, че това ще се случи толкова бързо - но ето че петролният гигант "Лукойл" стана първата жертва на новите американски санкции срещу най-важния сектор на Русия, енергийният. Компанията спешно търси купувачи за своите чуждестранни активи и въпреки че оценките варират, това може да струва на една от най-старите и най-големи петролни компании в Русия до 30% от бизнеса ѝ.

За създалата се ситуация Путин може да се сърди само на себе си

Номинално "Лукойл" е частна компания. Тя е собственост на руския олигарх Вагит Алекперов. Добре известно е обаче, че в Русия всички големи енергийни компании де факто се контролират от държавата.

Решението на "Лукойл" да напусне световния пазар е удар по стратегията на Кремъл за финансиране на войната срещу Украйна чрез износ на петрол. Администрацията на Путин несъмнено е възложила на Алекперов задачата да намери приятелски настроен купувач, който да действа като параван, но това не е лесна задача, пише Константин Егерт, журналист на германската телевизия DW, който преди това е бил главен редактор на московския офис на руската редакция на BBC.

В материал за Euractiv Егерт пояснява, че за създалата се ситуация Владимир Путин може да вини единствено себе си. Защото руският диктатор отхвърли искането на президента Доналд Тръмп за прекратяване на огъня като предварително условие за провеждане на срещата на върха между САЩ и Русия в Будапеща - среща, която съответно Тръмп отмени.

И именно Путин бе този, който инструктира външния министър Сергей Лавров да информира държавния секретар Марко Рубио, че Москва иска всички мирни преговори да се съсредоточат върху "справяне с коренните причини за конфликта" – евфемизъм на Кремъл за замяната на украинското правителство с такова, което да е подчинено на Русия. Тази неотстъпчивост разгневи американския президент и го подтикна да наложи санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт".

Путин обича да се представя като хладнокръвен и пресметлив майстор стратег, ненадминат лидер с 25-годишен опит в световната политика, отгоре на всичко и с черен колан по карате. Тогава как да си обясним тази негова очевидна грешка в отношенията със САЩ, пита Егерт.

Придворните на Путин

Причината е, че след четвърт век на власт около Путин се е образувал нещо като кралски двор от придворни, почти като в последните дни на Бурбоните във Франция. От години този доверен кръг се състои до голяма степен от едни и същи хора, повечето от които са връстници на Путин. А придворните, както е било в почти всеки кралски двор, се стремят само към едно нещо - да удължат собственото си съществуване и достъпа си до държавния бюджет и ресурсите на страната, с които се хранят чрез корупционни схеми. Движени от тази користна цел, тези хора имат за задача да ласкаят Путин и да поддържат убедеността му, че всяко негово решение е правилно.

Путин трябва да е доволен и да смята, че всичко протича гладко под неговото мъдро ръководство. Още повече, че руският диктатор очевидно се смята за инструмент на Провидението, натоварен с изключителната историческа мисия – да възстанови величието на Русия. Членовете на кралския му двор прекрасно разбират, че да спорят с него по този въпрос е опасно и безсмислено - вместо това те просто трябва да се съгласяват с него на висок глас и достатъчно възторжено.

Следователно, придворните на Путин действат така, както са правили техните предшественици при Луи XV или при неговия злощастен наследник – те представят на Путин не цялата истина, а това, което изглежда като истина; не политически и икономически анализ, а по-скоро разводнена версия от препоръки, които всъщност са зле прикрито ласкателство. Агресията срещу Украйна направи тази тенденция необратима.

В такава обстановка е ясно, че всяка идея за компромис с реални или въображаеми врагове веднага се заклеймява като държавна измяна, освен ако не е предложена от самия Путин. Но той, както изглежда, не обмисля нещо такова, именно защото обкръжението му от години го храни с полуистини.

Резултатът от всичко това е, че сега "Лукойл" и "Роснефт" трябва да се изправят пред последствията от странните решения на Путин. Тръмп не може да отмени или замрази санкциите без сериозно да пострада неговата репутация - освен ако Путин не му направи някаква отстъпка по отношение на потенциални бъдещи мирни преговори за Украйна. Уверен съм обаче, че това няма да се случи скоро, заключава Константин Егерт.

